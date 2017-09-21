صرح مدير معهد كامز للتدريب الأهلي عثمان الثويني بأن المعهد يستعد لتنظيم برنامج «دبلوم تأهيل القيادات الإنسانية»، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العالمي للمؤسسات الإنسانية، عبر نظام التعليم المفتوح (online) حيث يدرس هذا البرنامج لأول مرة في الكويت ومنطقة الخليج وتنقسم الدراسة فيه إلى فصلين ‏لمدة ستة أشهر، وبمساقات تدريبية رائدة مثل القيادة الإدارية والمؤسسات الإنسانية وإدارة الأزمات والكوارث وإدارة مشاريع ومؤسسات العمل الإنساني وأسس مناهج البحث العلمي والمهارات الإدارية والتخطيط الاستراتيجي.

وأوضح الثويني أن البرنامج ينظم على أيدي خبراء مختصين في العمل الخيري والإنساني على مستوى العالم الإسلامي.

وتابع الثويني بأن المتدرب يحصل على حقائب تدريبية لكل مساق تدريبي على حدة وينال المجتاز للدبلوم شهادة معتمدة من الجامعة الأمريكية المفتوحة.

لذلك ندعو الشباب والفرق التطوعية والمؤسسات الخيرية والتطوعية للمشاركة في التسجيل في الدبلوم، ونوه الثويني بأن المقاعد محدودة وآخر موعد للتسجيل 21‏/9‏/2017 للاستفسار 97288897.