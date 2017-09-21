شاركت جمعية النجاة الخيرية ممثلة للكويت في المؤتمر الدولي للتنمية المستدامة بهذه الدول والمقام بنيويورك بتنظيم ورعاية الأمم المتحدة بالتنسيق مع جامعة كولومبيا.

وأوضح نائب المدير العام بالجمعية د.جابر الوندة أن مؤتمر التنمية المستدامة يعقد بهدف الوصول لأفضل السبل لتوفير مصادر دخل لسكان البلدان الفقيرة وتحويلهم من بلدان تنتظر العطاءات والمساعدات إلى بلدان توجد بها مصادر دخل ثابتة، ورفع مستوى الصحة والتعليم في هذه الدول.

مبينا أن هذا المؤتمر برعاية الأمم المتحدة بالتنسيق مع جامعة كولومبيا في نيويورك بحضور رئيس جمهورية كولومبيا ورئيس جمهورية غانا، ومجموعة من سفراء الدول والشخصيات المهمة وممثلي المؤسسات الخيرية والمانحة في العديد من الدول وعقد المؤتمر على مدار يومين في الفترة من 19-20 الجاري.

وأوضح الوندة أن مشاركة جمعية النجاة الخيرية تأتي لأهمية دورها المحوري والفاعل في التنمية المستدامة بالدول الفقيرة والذي وضح مؤخرا بشكل قوي، كما تهدف هذه المشاركة إلى التنسيق ووضع الحلول المناسبة لمساعدة الدول الفقيرة وفق نظم ومعايير عالمية لتكوين مجتمعات بناءة تساعد على النهوض بالأفراد والأيدي العاملة وتحسين مستوى الدخل في هذه البلدان بعيدا عن انتظار المساعدات من الدول الأخرى.

و اكد أن يكون هناك وعي لدى المستفيدين (الفقراء) والمسؤولين لتحويل كل الإمكانيات إلى مصادر دخل مستمرة، بمساندة كل الدول المانحة، ووضع أفضل السبل لتنمية الموارد والإنتاج والعيش الكريم والتأكيد على رؤية واضحة للتنمية المستدامة 2020–2030 بالتنسيق بين كل الدول لوضع خطة استراتيجية لتطوير العمل في الدول الفقيرة وإيجاد فرص كبيرة للتعليم وفي كل المجالات.