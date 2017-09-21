باهي أبوالعلا

احتفلت جمعية الهلال الأحمر بختام أعمال «نادي المتطوع الصغير» تحت شعار «جيل بعد جيل لخدمة الإنسانية» بهدف غرس حب العمل التطوعي لمواصلة مسيرة الآباء والأجداد في خدمة الرسالة الإنسانية الى جانب ممارسة العديد من الأنشطة الترفيهية التربوية.

وقالت مديرة إدارة المساعدات المحلية بجمعية الهلال الأحمر مريم العدساني في تصريح صحافي عقب انطلاق حملة لعلاج الأسنان للأسر المحتاجة بمقر الجمعية ان الجمعية تهتم بهذا العمل المهم انطلاقا من ثقافة حب العمل الخيري والإنساني التي جُبل عليها المجتمع الكويتي وبات عملا مؤسسيا تتميز به الكويت.

وأشادت بجهود عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان لعلاج أبناء الاسر المحتاجة والمتعففة وذويهم، مشيرة إلى انه سيتم علاج ١٠٠ شخص وتوزيع الهدايا عليهم خلال وجودهم بالجمعية وتوزيع الحقائب المدرسية وأدوات القرطاسية.

وذكرت العدساني ان الهلال الأحمر تعمل وفق آلية محددة وبرامج مساعدات هادفة، كما تعمل على تنظيم الحملات الموسمية بغية مساعدة الأسر المحتاجة المسجلة في إدارة المساعدات المحلية بالجمعية.

وهي من جميع الجنسيات والأديان التي تقطن الكويت، مشيرة الى حرص الجمعية على تقديم المساعدات للجميع دون استثناء.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان يوسف الصراف أهمية التعاون مع الهلال الأحمر لعلاج الأسر المحتاجة داخل الكويت، معربا عن أمله في الاستمرار مع الجمعية وتقديم كل الخدمات الطبية للتخفيف عن الأسر المتعففة.