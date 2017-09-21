أجرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية امس قرعة الدفعة الثامنة من القسائم الحكومية لمشروع جنوب المطلاع (إن 3).

وقالت المؤسسة في بيان صحافي إن هذه الدفعة تشمل 305 قسائم بمساحة 400 متر مربع لكل منها توزع على المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية حتى 20 يناير 2011.

من جانب آخر، قالت المؤسسة ان العمليات الإنشائية المتعلقة بتفتيت الطبقة الصخرية لإنشاء البنية التحتية في مشروع مدينة جنوب المطلاع السكنية تتم وفق معايير واشتراطات الأمن والسلامة.

وقال المتحدث الرسمي للمؤسسة م. ابراهيم الناشي ان العمليات تتم بواسطة تقنيات ووسائل حديثة معتمدة ومطبقة في العديد من الدول التي تتشابه مع طبيعة طبقات أرض مشروع مدينة جنوب المطلاع خاصة ان مساحة المشروع كبيرة اذ تزيد على 100 كيلومتر مربع.

وأضاف ان استخدام تلك التقنيات ومواعيدها لا يكون إلا بإشراف وحضور الإدارة المختصة في وزارة الداخلية، مشيرا إلى انه لا يوجد أي تأثير لعمليات التفتيت على المناطق المجاورة للمشروع وانعدام تأثيرها على البنية التحتية في تلك المناطق.