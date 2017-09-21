«الصحة»: وضع عدد من الطواقم الفنية والطبية

تجهيز غرفة الطوارئ المركزية وغرفة العمليات عادل الشنان

تبــاشـر الحسيـنيات ومجالس ذكر اهل البيت اليوم استقبال روادها في بداية شهر المحرم كما جرت العادة في كل عام هجري. وقد استعد الخطباء للإدلاء بالخطب الدينية التي تتضمن النصح والإرشاد ويختمونها بنشر سيرة اهل بيت النبوة عليهم السلام وما جرى عليهم من

مصاب جلل في مثل هذه الأيام.

وقد استعدت الحسينيات لإحياء شعائر عاشوراء لهذا العام بدءا بالترتيب مع وزارة الداخلية منذ أشهر لإتمام الاحتياطات والاحترازات الأمنية اللازمة لضمان سلامة المعزين ورواد الحسينيات في هذه الليالي وايضا لتسهيل حركة المرور وانسيابيتها وعدم الإخلال وتضييق الطرق وحدوث الاختناقات المرورية بالإضافة الى عمل نقاط طوارئ طبية وإسعافات اولية.

من جانبها قامت وزارة الصحة بوضع وتخصيص عدد من الطواقم الفنية والطبية استعدادا لهذه الأيام وفرز مسؤولي مواقع بالتعاون مع القادة الأمنيين من وزارة الداخلية في جميع المحافظات مع تجهيز غرفة الطوارئ المركزية وغرفة العمليات باستعداد كامل مركز الى جانب نقاط الإسعاف المنتشرة في البلاد.

كما أتمت الحسينيات تجهيزاتها للقيام بواجب العزاء من مأكل ومشرب ثوابا على أرواح الحسين عليه السلام وأصحابه الذين استشهدوا في مثل هذه الأيام.

كما تم نشر أعلام الحداد السوداء واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي لعمل إعلانات توعوية لبيان أسس وطرق القيام بالعزاء دون ازعاج او مضايقة الآخرين من اصحاب المنازل المجاورة للحسينيات.

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