أعلنت سفارتنا لدى العراق سلسلة توجيهات للمواطنين الكويتيين الراغبين في زيارة العتبات الدينية في العراق في شهري المحرم وصفر الهجريين.

ودعت السفارة في بيان إلى الالتزام بالتعليمات والقوانين العراقية وتجنب زيارة المناطق المتوترة امنيا وعدم سلك طرق غير مؤمنة من قبل القوات العراقية.

وحذرت من الوقوف بالاستراحات والمطاعم الا للضرورة في حال القدوم إلى العتبات الدينية برا وأكدت ضرورة الحرص على حمل بطاقة تعريفية للزائر تشمل رقم هاتف الحملة واسم الفندق الذي يقيم فيه.

وأوصت الزائرين بعدم التوجه إلى المحافظات الأخرى الا بعد الحصول على الموافقة من صاحب الحملة وعدم السفر ليلا بطريق البر من العراق الى الكويت وبالعكس.

وأكدت السفارة تخصيصها هواتف للرد على اتصالات الزوار الكويتيين واستفساراتهم على الرقمين (07830000444) و(07828797905) وكذلك على الهاتف الأرضي 7764545(01).