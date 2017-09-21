عادل الشنان

كشف نائب رئيس مجلس إدارة بنك الائتمان صلاح المضف عن الانتهاء من المرحلة الأولى للدراسة التي ينفذها البنك بالتعاون مع مستشار عالمي لبحث ايجاد حلول وفرص تمويلية تساعد على تلبية مختلف الاحتياجات الخاصة بالسكن والمواطنين.

وأكد المضف البدء بالمرحلة الثانية قبل قرابة الـ 45 يوما، متوقعا الانتهاء من الدراسة بشكل تام على ثلاث مراحل تنتهي في شهر ابريل او مايو 2018، واصفا نتائج المرحلة بأنها «تبشر بالخير». وقال المضف انه عقب الانتهاء من الدراسة سيتم رفعها الى مجلس ادارة البنك لاعتمادها تمهيدا لنقلها الى مجلس الوزراء ليتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها بعد الاطلاع عليها، مضيفا: نتوقع أن تكون النتائج الخاصة بالدراسة ذات فائدة عالية للكويت والكويتيين على وجه الخصوص.