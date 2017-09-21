التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد، مع وزير خارجية جمهورية إيرلندا، سيمون كوفيني، وذلك على هامش اجتماعات الدورة ال72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتم خلال اللقاء الذي عقد مساء امس الأربعاء مناقشة أوجه توطيد العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين وتنميتها في كافة المجالات ومختلف الأصعدة.

كما تم تبادل وجهات النظر حيال مستجدات القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

كما التقى الشيخ صباح الخالد، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الفدرالية يوسف عمر ،وتم خلال اللقاء بحث أوجه العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين إضافة إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وكذلك بحث الشيخ صباح الخالد مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب أفريقيا مايتي نكوانا ماشاباني، مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث أوجه تطوير التعاون التنموي في القارة الأفريقية، إضافة الى تطورات القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاءات مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د. احمد الناصر، ومندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير منصور العتيبي ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية ناصر الهين وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.