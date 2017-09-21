عبد الكريم عبدالله

ترأس د.جاسم الهاشل رئيس قسم الأعصاب بمستشفى ابن سينا جلسة أمراض الصداع في المؤتمر العالمي للأعصاب في كيوتو "اليابان"، وقام بنشر بحث طبي علمي كويتي عالمي في هذا المؤتمر.

وقال رئيس قسم الأعصاب بمستشفى ابن سينا، د.جاسم الهاشل، في تصريح صحافي : إن هذا المؤتمر يعتبر الأكبر من نوعه في علم الأعصاب، حيث شارك فيه قرابة 10 آلاف طبيب من جميع أنحاء العالم لمناقشة كل ما هو جديد في أمراض الجهاز العصبي التشخيصية والعلاجية.

وبين د.الهاشل انه قدم محاضرة للحضور في أمراض الصداع، وشملت بحث ودراسة كبيرة قام بها هو وفريقه على مدار سنة، ضمت 16 ألف شخص من جميع محافظات الكويت ، مشيرا إلى أن هذه الدراسة تعتبر فريدة من نوعها، فضلا عن أنها مرجع كذلك للشرق الأوسط.

واكد د.الهاشل على أن الدراسة تطرقت إلى أن نسبة أمراض الصداع في الكويت بالأخص الصداع النصفي بين النساء والرجال الكويتيين في جميع مراحل الحياة ومدى العناء الذي يحدث للمرضى من هذا الصداع ، علاوة على عدد الساعات المفقودة من العمل نتيجة للصداع.

ونوه إلى أن البحث الذي نشره في في المؤتمر العالمي للأعصاب الذي أقيم في اليابان من شأنه الوقوف على تشخيصات المرض ومدى العبء الذي يحدث وكيفية التغلب عليه وزيادة الوعي الطبي لدى المرضى والأطباء المعالجين، لافتا إلى أن هذا البحث نال إعجاب القائمين على هذا المؤتمر وتم نشره كبحث علمي.