أعلنت جمعية الهلال الأحمر، اليوم الخميس،عن إطلاق حملة في مجمع الأفنيوز لجمع التبرعات لإغاثة اللاجئين من مسلمي (الروهينغيا) في مخيمات اللجوء ببنغلاديش وسط معاناتهم الإنسانية القاسية وأوضاعهم المأساوية.

وأكدت الأمين العام للجمعية مها البرجس، حرص الهلال الأحمر على مواصلة جمع التبرعات لمصلحة (الروهينغيا) الذين يعانون شحا في المواد الغذائية والطبية في المخيمات ببنغلاديش فضلا عن سوء التغذية بين الأطفال والنساء.

وقالت البرجس إن هناك 400 ألف لاجئ من (الروهينغيا) في مخيمات اللجوء هناك يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية في ظل معاناتهم من سوء التغذية كما يحتاجون إلى المسكن والغذاء والعلاج.

وأضافت أن الحملة تنطلق من أن الشعب الكويتي محب لفعل الخير وسباق دائما في مثل هذه الفعاليات الخيرية، لافتة إلى أهمية الحضور في المجمعات للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين والمقيمين المتبرعين "ووجب علينا أن نركز عليهم ونحصل لهم على أكبر قدر ممكن من التبرعات".

وذكرت أنه بالنظر إلى معاناة (الروهينغيا) فإن فريقا ميدانيا من جمعية الهلال الأحمر الكويتي موجود حاليا في بنغلاديش لتوزيع المساعدات على اللاجئين في المخيمات هناك.

وبينت أن الفريق الميداني يقوم حاليا بزيارة مخيمات لاجئي (الروهينغيا) على الحدود الواقعة بين بنغلاديش وميانمار لمتابعة توزيع المساعدات الإنسانية العاجلة التي بدأتها الجمعية هناك ولتقييم حجم احتياجات اللاجئين في ضوء زيادة تدفقهم في الأيام الأخيرة بسبب تطورات الأزمة.