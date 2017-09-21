آلية جديدة وفق برنامج إلكتروني للمعلم يحفظ دوره في الترقي لرئاسة القسم دون وساطة

الوزير تجاوب مع مطلب النقابة باستثناء أصحاب الحالات الخاصة بالندب أو النقل من الإدارات التعليمية أو المدارس حسب حاجة العمل



أسامة أبو السعود

أعلن رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية ،صالح العازمي، عن دعم وزير التربية،د.محمد الفارس، الكامل لمطالب نقابة العاملين بالوزارة وحل جميع مشاكلهم فورا، لافتا إلى أن الفارس أكد أنه "لن يقبل بأن يُظلم أي معلم أو إداري أو تضيع حقوقهم التي أقرها القانون".

وقال العازمي،عقب لقائه وزير التربية ووزير التعليم العالي، د.محمد الفارس، بحضور وكيل وزارة التربية د. هيثم الأثري، إن وزير التربية أعرب عن رفضه القاطع لتهديدات بعض مدراء المدارس للمعلمات والموظفات حديثي الولادة بالإنتفاص من حقوقهن التي أقرها القانون وديوان الخدمة المدنية بمنحهن ساعتين يوميا لرضاعة أبنائهن .

ونقل العازمي عن وزير التربية قوله " إن هذا حق من حقوقهن ولا يمكن منازعتهن فيه ، وأي مدير لن يلتزم بالقانون أو يخالفه في هذا الأمر فسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة ضده وفق القانون ".

وذكر أن الفارس أعلن خلال الاجتماع عن تجاوبه مع مطلب النقابة بالسماح بالندب أو النقل للإداريين من الإدارات التعليمية أو المدارس حسب حاجة العمل.

وعلى صعيد الترقيات كشف العازمي أن وزير التربية د. محمد الفارس أعلن عن آلية جديدة سيتم وضعها وفق برنامج إلكتروني للمعلم يحفظ دوره في الترقي لرئاسة القسم دون أي واسطة أو محسوبية.