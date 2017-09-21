التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودى على هامش اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وتم خلال اللقاء مناقشة سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ، إضافة إلى بحث أوجه التنسيق المشترك خلال فترة تزامن العضوية غير الدائمة المقبلة للبلدين في مجلس الأمن.
وحضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر المحمد ومندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير منصور العتيبي ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية ناصر الهين وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.