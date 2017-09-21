التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وزيرة خارجية كندا كريستيا فريلاند اليوم وذلك على هامش اجتماعات الدورة ال72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الصديقين إضافة إلى مناقشة تطورات القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
وحضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر المحمد ومندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير منصور العتيبي ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية ناصر الهين وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.