وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية اتفاقية قرض مع جمهورية تنزانيا المتحدة بقيمة 4 ملايين دينار (نحو 6ر13 مليون دولار أمريكي) للمساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل وتوسعة مستشفى (منازي ماموجا) بزنجبار.



وأوضح الصندوق في بيان له اليوم ان المشروع يستهدف دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جزيرة (زنجبار) عبر تلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية وتحسين المستوى الصحي للسكان.



وأضاف ان المشروع يتضمن الأعمال الانشائية لإعادة تأهيل وتوسعة مستشفى (منازي ماموجا) اذ يشمل أعمال تحسين المواقع الثلاثة للمستشفى مبينا ان المشروع يتضمن إعادة تأهيل المستشفى الرئيسي وملحقاته بسعة تبلغ 764 سريرا ومستشفى (منازي ماموجا للأمراض النفسية) وملحقاته بسعة تبلغ 200 سرير في (كيدونغو شيكونغو) ومستشفى (الولادة والأطفال) وملحقاته بسعة تبلغ 70 سريرا في (مويمبيلادو).



وأفاد ان القرض يأتي تنفيذا لمبادرة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد التي اعلن عنها في المؤتمر العربي الافريقي الثالث الذي عقد بالكويت عام 2013 بمبلغ يقدر بنحو مليار دولار امريكي لقيام الصندوق بتقديم قروض ميسرة للمساهمة في تمويل مشاريع انمائية في الدول الافريقية في مدة تبلغ خمس سنوات.



وأوضح الصندوق ان هذا القرض هو ال14 من نوعه الذي يقدمه الصندوق لجمهورية تنزانيا اذ سبق ان قدم 13 قرضا بلغت قيمتها نحو 4ر75 مليون دينار (نحو 256 مليون دولار) لتمويل مشاريع في قطاعات مختلفة فضلا عن منح ومعونات فنية تقدر ب656 الف دينار (نحو 2ر2 مليون دولار).



وقع اتفاقية القرض واتفاقية إدارة المشروع نيابة عن حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة وزير المالية والتخطيط خالد محمد وعن الصندوق الكويتي نائب المدير العام حمد العمر.





