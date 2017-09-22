وافته المنية عن عمر يناهز الثمانين عاماً

مسيرته النيابية حافلة بالأنشطة البرلمانية: 10 اقتراحات بقانون و26 سؤالاً و31 اقتراحاً برغبة

تم تعيينه وزيراً في 4 حكومات



قدم اقتراحاً بقانون بتعديل قانون تثمين السكن الخاص

طالب بتعديل قانون مكافآت أعضاء مجلس الأمة



فقدت الكويت واحدا من رجالاتها الكبار العم حمد مبارك حمد العيار الوزير والنائب السابق صاحب المواقف المشرفة والسيرة العطرة والدور البارز في نصرة قضايا وطنه ومواطنيه من مختلف المواقع التي شغلها، والذي وافته المنية عن عمر يناهز الثمانين عاماً.

كان عضو مجلس أمة بارزا في دورات 1963 و1967 و1971 وساهم في معالجة عدد من القضايا التي كانت محط الاهتمام في هذه الفترة.

والعم الفقيد (رحمه الله) عيّن في العام 1971 وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل، واستمر حتى العام 1975، ثم عين وزيرا للإسكان في حكومتي 1975 و1976، وفي العام 1978 عين وزيرا للأشغال ووزيرا للكهرباء والماء ووزيرا للإسكان.



وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم «الأنباء» إلى ذوي الفقيد الراحل بأحر التعازي سائلين المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان.



(إنا لله وإنا إليه راجعون)

إضاءة على مسيرة الراحل



قدم الفقيد العم حمد العيار خلال مسيرته البرلمانية 10 اقتراحات بقانون في شأن تعديل بعض مواد القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة، وتعديل بعض مواد القانون رقم 42 لسنة 1964، و26 سؤالاً و31 اقتراحاً برغبة.



وقدم اقتراحا بتعديل المادة 24 من قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 والمعدل في السنوات 1963، 1965، 1968، وفرض بعض رسوم بسيطة على مبيعات البنزين والسجائر وتذاكر السينما والملاهي وخدمات السفر للخارج وذلك لكي تخصص حصيلة تلك الرسوم لدعم العمل الفدائي الفلسطيني.



واقترح تعديل مشروع القانون المعاد للمجلس في شأن استكمال التثمين لبيوت السكن الخاص، وتعديل قانون معاشات ومكافآت التقاعد رقم 3 لسنة 1960.



وطالب في العام ١٩٦٥ بتعديل قانون مكافآت اعضاء مجلس الامة على المجلس، واقراض ذوي الدخل المحدود لاستكمال النواقص في بيوتهم، وكذلك تعديل الفقرة الأولى من المادة 87 من الدستور.



كما قدم الفقيد العم حمد العيار خلال مسيرته البرلمانية الحافلة عددا كبيرا من الاقتراحات برغبة والتي تختص بقضايا المواطنين حيث اقترح في العام ١٩٦٣ إعطاء سكان قرية امغرة الأولوية عند تخصيص مساكن الصليبخات.



وأيضا اعطاء قرية الجهراء زيادة ميل داخل التنظيم في حدودها، إلى جانب الموافقة على تخصيص جلسة خاصة للنظر في مشاكل القرى بصورة خاصة، وفي عام ١٩٦٤ اقترح تبليط جميع شوارع قرية الصليبخات، وتعيين مختار لمنطقة قرية الصليبخات وامغرة والصليبية يكون مقره قرية الصليبخات، والتعاقد مع الفنيين في وزارة الصحة العامة.

إلى جانب تخصيص قسائم في قرية الصليبخات للمواطنين مع اعطائهم قرضا من بنك الائتمان.



وفي العام ١٩٦٥ تقدم العم حمد العيار باقتراح بتبليط شوارع قرية الصليبخات للجنة الشؤون التشريعية والقانونية، واقتراح آخر باعفاء كل من يتسلم مساعدة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من ثمن استهلاك الكهرباء والماء للجنة المشتركة من اللجنة المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، إلى جانب اقتراح بشق شارعين رئيسيين وبناء مسجد وتبليط الشوارع الواقعة بين القسائم النموذجية وعمل حدائق عامة في قرية الجهراء، وأيضا اقتراح بفتح وحدة للمساعدات لخدمة المواطنين، يكون مقرها قرية الصليبخات.



وفي عام ١٩٦٥ تقدم باقتراح بأن تتضمن ميزانية الانشاءات للعام 65/ 66 مبلغ ثلاثة ملايين دينار لبناء الفي بيت في القرى بدل العشش، كما اقترح عدم مس الاحتياطي العام للدولة والعمل على تنميته، وأيضا قدم اقتراحا برغبة لإنشاء دار الافتاء او مجلس الافتاء في الكويت.



إلى جانب اقتراح بتعويض سكان قرية الجهراء عن الخسائر التي لحقت بهم نتيجة هطول الأمطار الغزيرة بتاريخ 19/11/1965.



وفي العام ١٩٦٦ تقدم الراحل حمد مبارك العيار باقتراح يقضي بتزويد قرية الجهراء بشبكة انابيب لتوصيل الماء، إلى جانب اقتراح بتوصيل المياه العذبة الى الصليبخات، وطالب بإصدار قرار برغبة يتضمن صرف العلاوات لجميع العمال العاملين بالقطاع الحكومي اسوة بموظفي الدولة ومستخدميها.

وطلب ان تكون لجنة توزيع البيوت بوزارة الشؤون الاجتماعية مظلة لجميع المناطق الانتخابية.

وناشد المسؤولين وضع حل عادل وسريع لمشكلة فئة من المواطنين يسكنون في بيوت كبيرة.

ودعا في العام ١٩٦٧ إلى مناقشة اوضاع المواطنين العاطلين عن العمل، مقترحا تغيير الأسماء والألقاب بأي حال من الأحوال واي مرحلة عمرية إلى جانب تعيين كتاب الجلسات في جميع المحاكم من الكويتيين مع تعزيز ادارة الخبراء بلجنة من المواطنين من ذوي الخبرة والمعرفة بمثل هذه الشؤون.



وقدم الراحل اقتراحا في العام ١٩٦٨ بتجميد ديون اصحاب بيوت ذوي الدخل المحدود المستحقة لصالح بنك التسليف والادخار لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري.



واقترح تعديل الشطر الأخير من المادة 17.



في العام ١٩٦٩ اقترح إنشاء مبنى للجمعية التعاونية بمنطقة الجهراء اسوة بالمناطق الأخرى مع إنشاء مدرسة ثانوية للبنين في منطقة الجهراء.



وقدم الفقيد العم حمد العيار 26 سؤالا برلمانيا كالتالي:



٭ في العام ١٩٦٥ سأل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالله المشاري الروضان عن الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها الجهراء وأدت إلى اضرار مادية جسيمة في ممتلكات المواطنين.



٭ سأل وزير الأشغال العامة الشيخ سالم العلي السالم عن المشاريع التي نفذت والتي جرى تنفيذها بكل من الجهراء وقرية الصليبخات.



٭ طالب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالله المشاري الروضان بقرار برغبة من المجلس في 20/4/1965 يتضمن انشاء وحدة للمساعدات يكون مقرها قرية الصليبخات لتقوم بخدمة أهالي المنطقة المذكورة والمناطق المجاورة .



٭ سأل وزير الصحة العامة عبداللطيف محمد الثنيان عن عدد شهادات الميلاد التي صرفت من مركز الصحة بالجهراء.



٭ سأل وزير الكهرباء والماء الشيخ جابر العلي السالم عن أسباب ضعف التيار الكهربائي في منطقة الجهراء إذ إن المواطنين في هذه المنطقة يعانون متاعب كبيرة بسبب هذا الضعف الذي يحدث وقت الظهيرة.



٭ في العام ١٩٦٧ سأل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عبدالعزيز عبدالله الصرعاوي عن زيادة المبالغ اللازمة لبناء المساكن.



٭ سأل وزير المالية والنفط عبدالرحمن سالم العتيقي عن توزيع القسائم في القري.



٭ سأل وزير الداخلية والدفاع الشيخ سعد العبدالله عن اسباب عدم منح الجنسية.



٭ سأل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عبدالعزيز عبدالله الصرعاوي عن إصدار قرار برغبة إلى الحكومة بشأن اعطاء قرية الجهراء زيادة ميل داخل التنظيم في حدودها.



٭ سأل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل خالد أحمد جاسم المضف عن عدد طلبات بيوت ذوي الدخل.



٭ سأل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عبدالعزيز عبدالله الصرعاوي عن تحديد مسؤولية البلدية عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بكل مرافق الدولة جراء هطول الأمطار.



٭ سأل وزير الأشغال العامة خالد العيسى الصالح اولا عن تحديد مسؤولية وزارة الأشغال العامة عن الاضرار الجسيمة التي لحقت بجميع مرافق الدولة جراء هطول الأمطار، وعن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لمحاسبة المتسببين في هذه الاضرار نتيجة اهمالهم وتقصيرهم.



٭ في العام ١٩٦٨ سأل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل خالد أحمد جاسم المضف عن الأسباب التي تحول دون إنشاء النادي المقرر في الجهراء علما بأنه سبق وأن خصص له اعتماد مالي بميزانية 66/67 .



٭ سأل وزير المالية والنفط عبدالرحمن سالم العتيقي عن الأسباب التي تمنع شركات النفط من سفر موظفيها بواسطة الخطوط الجوية الكويتية على الرغم من مساهمة الدولة بنصف مصاريف الشركة.



٭ سأل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عبدالعزيز عبدالله الصرعاوي «لقد سبق أن رصدت في ميزانية 66/67 مبالغ لإنشاء سوق مركزي وناد في الجهراء، وقد حذفت هذه المبالغ من الميزانيات التالية وذلك بسبب عدم تسليم المواقع من قبل البلدية».



٭ سأل وزير الصحة العامة عبدالعزيز إبراهيم الفليج عن كيفية صرف بدل اعمال اضافية للموظفين.



٭ سأل وزير الأشغال العامة خالد العيسى الصالح عن وجود خبير للكراج التابع لوزارة الأشغال: ارجو افادتي عن طبيعة عمل هذا الخبير، والراتب الذي يتقاضاه، والفائدة من وجوده.



٭ سأل وزير الأشغال العامة خالد العيسى الصالح عن اعتماد مبلغ من المال لإنشاء ناد في الجهراء ولم يتم تنفيذه حتى الآن: أرجو اعلامي عن الأسباب التي تحول دون ذلك.



٭ سأل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عبدالعزيز عبدالله الصرعاوي عن تثمين عدد كبير من البيوت في الجهراء، وقد مضت مدة طويلة ولم تقم بإعطاء هؤلاء المواطنين قسائم كي يبنوا بيوتا.



٭ سأل وزير التربية ووزير البريد والبرق والهاتف بالوكالة صالح عبدالملك الصالح عن مكافأة لموظفي البريد والبرق والهاتف.



٭ سأل وزير التربية ووزير البريد والبرق والهاتف بالوكالة صالح عبدالملك الصالح عن كشف بالمبالغ التي صرفتها الوزارة.



٭ في العام ١٩٦٩ سأل وزير العدل خالد أحمد الجسار عن الاتفاق بين وزارة العدل ووزارة الأشغال العامة على أن تقوم وزارة العدل بانتداب بعض الخبراء والمحكمين.



٭ سأل وزير الصحة العامة عبدالعزيز إبراهيم الفليج عن نقل مستشفى الجذام.



٭ سأل وزير الداخلية والدفاع الشيخ سعد العبدالله السالم «لقد كان للانفجارات التي حدثت في جهات عديدة من البلد رد فعل كبير لدى المواطنين أدى إلى انشغال بالهم».



