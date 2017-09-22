باهي أبوالعلا

تحت رعاية وزارة الدولة لشؤون الشباب وبمشاركة شركة ثوابت للاستشارات والتدريب انطلقت فعاليات برنامج «أولوية أيادينا» في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا والذي يهدف إلى التدريب على الارتقاء بالعمل التطوعي إلى المستوى الاحترافي لتكوين جيل قيادي يساهم في خدمة الوطن والمواطنين عن طريق تقديم برامج تدريبية على يد نخبة من الأساتذة والمختصين.

واستهل البرنامج مدير الاستشارات والتدريب في شركة ثوابت د.سعاد البشر التي أكدت في كلمة لها ان البرنامج سيساهم في شحن القدرات الشخصية واكتشافها عن طريق غرس المهارات والسلوكيات اللازمة للمتطوع الناجح، تمكين الشباب من التفكير الإيجابي والنظرة التفاؤلية لتطوير التفكير الابداعي وإدارة الأداء الشخصي إضافة الى اكتساب القدرة على مواجهة المواقف الصعبة عن طريق الاعتماد على النفس واستثمار أوقات الشباب بما هو مفيد لبناء جيل قيادي مؤثر.

بدورها، أوضحت نائب مدير إدارة العمل التطوعي بوزارة الدولة لشؤون الشباب بسمة العيسى ان الوزارة تعمل وفق استراتيجية شمولية واضحة تعتمد في أساسها على دعم ورعاية الشباب بما يتوافق مع التوصيات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى إلى تأصيل العمل التطوعي لدى الشباب الكويتي والاستعانة بهم في الكثير من الخدمات الإنسانية التي تتطلبها الدولة في العديد من المجالات مستبشرين بنقلة نوعية في العمل التطوعي لدى الشباب الكويتي.

من جانبه، أكد نائب مدير شركة ثوابت للاستشارات والتدريب محمد العبيدلي ان ثوابت تهدف إلى الارتقاء بالفرد للحصول على مجتمع متميز، وذلك من خلال تقديم الاستشارات والتدريبات للمشاركين لتمثل بذلك مساهمة جادة في زرع مفاهيم حب التعلم والمثابرة لتخطي الصعوبات الحياتية خصوصا ما يتعلق بالصحة النفسية والعلاقات الأسرية والاجتماعية بكل تفاصيلها وأسرارها، لافتا إلى أن «ثوابت» تؤمن بأن أساس التنمية يبدأ من الأسرة والتي تعتبر عماد المجتمعات وأساس تكوينها مما جعل الشركة تهتم بتنظيم مثل تلك الأعمال واحتضان طاقات الشباب لغرسها في تنمية الوطن من خلال الأعمال التطوعية.