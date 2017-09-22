أبنائي الصغار

الهواتف الذكية

حذر بعض العلماء من أن الاستعمال الخاطئ للهواتف الذكية يهدد الصغار، ويتحدث البعض عن مخاطر الاستخدام المفرط لأجهزة الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة، مؤكدين أنها تتسبب في ضعف قدراتهم الحركية والعقلية، ما يؤثر عليهم في استقبالهم للمعلومات التي تقدم لهم في المناهج التعليمية في المدارس.

وحذر باحثون أميركيون مؤخرا من أن استخدام الأجهزة الحديثة وخاصة في الألعاب يؤثر على مهارات الأطفال وتوازنهم وتركيزهم، وهو ما يجعلهم غير مؤهلين للبدء في استيعاب الكثير من المعلومات.

وأجريت الدراسة على مجموعة من الطلاب تتراوح أعمارهم بين 4 و5 أعوام من إحدى المدارس في مدينة نيويورك، واكتشف الباحثون أن هؤلاء الأطفال يواجهون مشاكل عدم الاتزان والتنسيق، وهو ما أثر على قدراتهم التعليمية في المدرسة، وباستكمال البحث لاحظوا جلوسهم ساعات طويلة من اليوم أمام شاشات الأجهزة التكنولوجية الحديثة دون القيام بأي أنشطة بدنية.

لذا عليكم أيها الأصدقاء الانتباه كثيرا إلى هذه المسألة، وتقسيم أوقاتكم بشكل مريح وصحيح، وعدم اضاعة الوقت دون فائدة وبشكل يهدد صحتكم.

سجلت الدراسة إصابة 30% من الأطفال عينة البحث بالقلق والتوتر، ومثلهم يعانون من صعوبات التعلم مثل صعوبة القراءة واضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة، وأكثر من 90% من الأطفال يعانون من صعوبة بالحركة مثل عدم القدرة على التوازن أثناء السير على الأقدام بالإضافة إلى مشكلات أخرى مع العين واليدين.

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هيا نفكر.. وأخبرني بالحل

أصدقائي..

فكروا معي في حل الألغاز التالية:

- يحميني منذ صغري.. واسمه يتبع اسمي؟

الحل: (أبي)

- في «ثوب» وأيضا في «ثناء» ويأتي بعد التاء؟

الحل: (الثاء)

- نكتب به على الورق .. كلاماً كان أو رسماً؟

الحل : (القلم)

- تلعب بالقدم وباليد نضربها وهي لا تبكي..

في الشبكة تصبح هدفا؟

الحل: (الكرة)

- تصلى بعد الفجر وتأتي قبل العصر؟

الحل: (صلاة الظهر)

- تشرق وتنير كل الأرض... تغرب وتغيب عند الليل؟

الحل: (الشمس)

- يجري فيه ماء عذب.. أوله منبع وآخره مصب؟

الحل: (النهر)

- أوفى صديق للإنسان. وهو من مملكة الحيوان؟

الحل: (الكلب)

حزايتنا





القنفذ وأشواكه

قصة: أيمن الشافعي

اقترب القنفذ الصغير من أمه حزينا.

فقالت له الأم: ما الذي يحزنك؟

القنفذ: تلك الأشواك التي تغطي ظهري تزعجني.

الأم: لو علمت ما فائدتها لما حزنت.

القنفذ: ما فائدتها يا أمي وأصدقائي لا يستطيعون الاقتراب مني عندما نلعب؟

الأم: أصدقاؤك يحبونك حتى ولو لم يستطيعوا الاقتراب منك، ولكن اعداءك يتمنون الاقتراب منك أكثر وأكثر.

القنفذ الصغير: أعدائي! من هم أعدائي؟

الأم: الحيوانات المفترسة.. فأنت وجبة لذيذة لهم.

القنفذ: لا أعلم لهذه الأشواك التي تغطي ظهري فائدة إلا انها تجعلني حزينا.

الأم: ستعرف فائدتها في وقتها.

تركت الأم ابنها يلعب مع أصدقائه، وذهبت تبحث عن الطعام وظل القنفذ يلعب ويلعب.

وفجأة ظهر ضبع مفترس بأنيابه المخيفة وصوته المرعب، وعندما رأته الحيوانات هربت مسرعة، منها ما تسلق الأشجار ومنها ما اختبأ تحت الأرض، لكن القنفذ لم يستطع الهرب بسبب بطء سرعته، وأصبح في مواجهة الضبع.

فقام القنفذ الصغير بإبراز أشواكه، ولما يئس الضبع من افتراسه ذهب يبحث عن فريسة جديدة، عندها قال القنفذ: أشواكي هي سلاحي، لم أعرف قيمتها قبل أن استخدمها، الحمد لله الذي خلقني على تلك الهيئة وأنعم علي بأشواك تحميني.. الحمد لله.

مكتبتي





الأميرة ميار وحبات الخوخ

قصة من تأليف سهيل عيساوي، تقع في 28 صفحة من الحجم الكبير، تتحدث عن أمير جميل ومهذب، وعلى مستوى عال من الأخلاق والآداب والثقافة اسمه جواد، وهو ابن الملك النعمان الذي يحكم مملكة اسمها «مملكة الغابات».

وكان الملك النعمان حكيما وعادلا، وكانت المملكة تنعم بالخير والرخاء بفضل الحكم العادل.

لكن الملك النعمان مع كل هذا الرخاء والأمن والسلام كان يشعر بقلق دائم بسبب عزوف ابنه جواد عن الزواج.. ونشرت أم جواد الملكة زمردة العيون للبحث عن فتاة مناسبة لتقترن بابنها.

وبعد تنقيب وبحث تم اختيار فتاة جميلة تدعى ميار لتكون زوجة للأمير تتحلى بالأخلاق الحميدة.. وأغدقوا عليها الهدايا الثمينة ومنحوها لقب أميرة.

بجانب أبي

تتحدث القصة عن عائلة وديعة تعيش بحب وسلام وانسجام وتناغم.. وقد كتبت هذه القصة بشكل وطابع سردي وعلى لسان بطل القصة (الطفل الصغير) الذي يريد الجلوس دائما بجانب أبيه أثناء تناول الطعام مع جميع أفراد العائلة.

وكان والده يفرض روتينا ونظاما شبه صارم على العائلة في كيفية الجلوس وتناول وجبات الطعام، فالعائلة تجتمع كلها وتجلس على طاولة واحدة لكي تحل البركة ويشتد عود الألفة.

فعندما تنادي الأم: «وجبة الإفطار جاهزة يا أولاد»، يتدافع الإخوة الأطفال إلى المقاعد.

وكان بطل القصة (الطفل) يجلس دائما بجانب أبيه على المائدة.. فكان اخوته ينزعجون، فتقول الأم: غدا يجلس أخوك بجانب أبيك.. وفي اليوم التالي يمتلئ وجه الأخ الآخر سرورا وبهجة لأن دوره سيكون في الجلوس بجانب الوالد بدلا من أخيه.. لكن بطل القصة يعمل على إفساد رغبة أخيه فيلصق كرسيه بجانب كرسي أبيه.. إلى نهاية القصة.

إصدارات متنوعة

يصدر قسم الدراسات والنشر بدائرة الثقافة والإعلام بالشارقة سلسلة من كتب الأطفال واليافعين في مجال الشعر والأناشيد والقصص، والروايات، تتضمن الكثير من النصوص رؤية الدائرة وتوجهها في النشر من أجل تنمية مدارك الفرد والارتقاء بلغته وبأفكاره تجاه الآخر، وتجاه المجتمع.

في مجال الشعر والأناشيد جاءت النصوص معبرة بأسلوب ناجز وفاحص ومختزل للتجارب في الحياة وللمواعظ والخصال الحسنة والانتماء بما يعزز قدرات الطفل وينمي مهاراته في تذوق الكلمة ونغم التعبير ومنها: نسائم الطفولة تأليف د.لقمان شطناوي، وشجيرة الليمون تأليف آية الأمين، وأناشيد الأزهار تأليف سائر إبراهيم.

أما في مجال القصة القصيرة منها قصة أمير البحار من تأليف عبدالعزيز المسلم، والعصفور السعيد تأليف غريبة سريح، وقصص من التراث تأليف منى الشيخ وكتاب سفينة الأمنيات تأليف عزت عمر. ومن كتب اليافعين رواية المتاهة لمؤلفته حنان جاد.

بَحْرُ الإنْتَرنِتِّ





شعر: محمد جمال عمرو

نِتْ نِتْ نِتْ.. نِتْ نِتْ نِتْ

ما فَائِدَةُ الإنْتَرنِتْ؟

***

بِثَوانٍ يخْتَصِرُ الزّمَنَا

فِي البَحْرِ الوَاسِعِ يَأخُذُنَا

***

بَحْرُ الإنْتَرنِتِّ عَظِيمُ

فِيهِ تَسلِيةٌ وعُلُومُ

***

فِيهِ كُنوزُ المَعلُومَاتِ

أخبَارُ المَاضِي والآتِي

***

لا يُعجِزُهُ أيُّ سُؤالِ

ويُجِيبُكَ عَنْهُ في الحَالِ

قصة مصورة





اختلافات

بين الرسمين عشرة اختلافات حاول العثور عليها في أسرع وقت ممكن.











أوصل الأرقام ثم لون





متاهة





لون