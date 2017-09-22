تعزيز دور وكالات الأنباء كمصدر موثوق ورئيسي للأخبار

أكد رئيس مجلس الإدارة المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) الشيخ مبارك الدعيج أهمية وضع آلية دورية للتنسيق حول التطورات والمستجدات الإعلامية المتلاحقة.

جاء ذلك في كلمة رئيسية ألقاها رئيس وفد ممثلي «فانا» الشيخ مبارك الدعيج خلال منتدى الوكالات الأوروبية والعربية الذي يعقد تحت عنوان «مستقبل العلاقات بين الوكالات العربية والأوروبية في القرن الحادي والعشرين» بمقر وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» في العاصمة الإيطالية روما.

وأكد الشيخ مبارك الدعيج في كلمته أهمية الهدف المشترك في تعزيز التعاون الإعلامي بين الوكالات العربية والأوروبية في مجال تبادل المعلومات والأخبار وتبادل الرؤى حيال مختلف القضايا الإعلامية والحرص على الاستفادة من خبرات وتجارب الدول الأوروبية في تعزيز دور وكالات الأنباء.

وشدد في هذا الصدد على أهمية وضع آلية دورية بين الجانبين للتنسيق حول التطورات والمستجدات الإعلامية المتلاحقة والتزام المصداقية والموضوعية في التعامل مع الأخبار والأحداث وتعزيز دور وكالات الأنباء في التواصل بين شعوب العالم ونبذ الكراهية واذكاء قيم السلام والاستقرار.

وفي هذا السياق، أكد كذلك الحاجة الى استراتيجية واضحة لمكافحة الإرهاب ونبذ الدعاوى والأفكار المتطرفة التي تقود اليه اعتمادا على المصداقية والموضوعية في التناول الإعلامي للأخبار والأحداث، مطالبا بإعداد خطوط توجيهية لعمل الوكالات تتعامل مع التحديات المستجدة والمستقبلية.

كما دعا الشيخ مبارك الدعيج الى تعزيز دور وكالات الأنباء كمصدر موثوق ورئيسي اعتمادا على تطوير الأداء وتنويع خدمــاتها الإعــلامـــية والاستثمار في التطور التكنولوجي بوصفه أهم المقومات اللازمة للنهوض بدورها والارتقاء ومواكبة التــنافسية الإعــلامية الكبيرة.

وقال رئيس «فانا» ان الطرفين يتطلعان لبلورة نتائج هذا اللقاء المهم من خلال إعلان مشترك بنهاية المنتدى يحدد مسار التعاون وخطوطه التوجيهية لتفعيل ما تم تناوله والاتفاق عليه من أجل الارتقاء بالأداء الإعلامي لوكالات الأنباء وتعزيز دورها الإيجابي في التواصل بين الدول العربية وأوروبا والعالم.