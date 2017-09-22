بسمة النفيسي: تعريف الجمهور بمشروعات المؤسسة الرامية إلى خدمة الكويت وتحقيق الاستدامة والتنمية الاقتصادية

الجدعان: «صباح الأحمد للموهبة والإبداع» احتضان للمخترعين الكويتيين للحصول على براءة الاختراع

عنبر: «المركز العملي» يسعى لتعريف الرواد بقسم الاستكشاف وعروض الـ IMAX

المراغي: معهد «دسمان للسكري» يقدم العديد من الخدمات التشخيصية لمختلف المرضى وبأسعار تنافسية

كريم طارق

أكدت مدير الاتصالات بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي بسمة النفيسي أهمية توعية المجتمع الكويتي بجهود المؤسسة ومراكزها المختلفة، لما تحمله من مشروعات مميزة الرامية في مجملها إلى خدمة الكويت وتحقيق مبدأ الاستدامة والتنمية الاقتصادية والمجتمعية.

وأضافت النفيسي في تصريح صحافي لها على هامش المعرض الذي أقامته المؤسسة في مجمع الأفنيوز صباح أمس أن المعرض الأول لها والذي يستمر على مـدار 5 أيام يهدف إلى تعريف رواد المجمع بأهم وأبرز المشروعات التي تنفذها المؤسسة إلى جانب التعريف بأنشطة مراكزها الأربعة، واكتشاف الأنشطة العلمية والترفيهية والاستمتاع بها، لافتة إلى أنه من أبرز المشروعات النموذجية التي سيتم تعريف الجمهور عليها مشروع الطاقة الشمسية ومشروع ترشيد المياه في عدد من مناطق الكويت.

وأوضحت أنه تم تخصيص أجنحة خاصة للمراكز الأربعة التابعة لمؤسسة التقدم العلمي، مشيرة إلى أن المراكز الأربعة هي معهد دسمان للسكري باعتباره أحد أهم وأبرز مراكز الأبحاث والخدمات الطبية المتعلقة بواحد من أبرز وأخطر والأمراض المنتشرة في الكويت وهو مرض السكري المنتشر بصورة كبيرة، لافتة إلى أن معهد دسمان حرص من خلال جناحه على توعية الجمهور بالمرض فضلا إجراء الفحوصات الدورية لقياس ضغط الدم ومعدلات السكر.

وتابعت: ان الجناح الثاني في المعرض يهدف إلى التعريف بجهود وأنشطة مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، إذ يقوم المركز خلال أيام المعرض بتعريف الجمهور من خلال عروض يومية بمشروعات الشباب الكويتي المدعومة والمساندة من قبل المركز.

ولفت إلى أن الجناح الثالث تم تخصيصه إلى المركز العلمي، وذلك من خلال تقديم نموذج مصغر عن قاعة الاستكشاف المتواجدة في المبنى الخاص بالمركز، فضلا عن جملة من الأنشطة التعليمية والترفيهية للأطفال، إلى جانب عرض العلوم المرحة الذي سيقام يوميا على فترتين الأولى في الساعة 1 ظهرا والثاني في الساعة 6 مساء، بالإضافة فقرة قراءة القصص للأطفال خلال الساعة 2 ظهرا والساعة 4 مساء من كل يوم من أيام المعرض.

وفيما يتعلق بالجناح الرابع من المعرض، أوضحت أنه تم تخصيصه لمركز جابر الأحمد للطب النووي والتصوير الجزيئي باعتباره أحد أهم وأبرز المراكز الخاصة بالمؤسسة، والذي يقدم خلال أيام المعرض عروض للأشعة الحقيقية الخاصة بالأعضاء مثل القلب والرأس.

وأشارت إلى أن المعرض المقام في مجمع الأفنيوز يستهدف مختلف الشرائع والفئات العمرية، إذ يقدم المركز العلمي فقرات تهدف إلى تعريف الأطفال بالمركز العلمي وأنشطته بينما يستهدف مركز دسمان شريحة عمرية أخرى وهم الفئات الأكبر لتعريفهم بجهود المركز في مجال مرض السكر.

من جانبه، أشار مدير إدارة الابتكار في مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع عبدالله الجدعان إلى أن هذا المعرض يأتي في إطار حرص المؤسسة الكويت للتقدم العلمي على التواصل الدائم والمستمر مع مختلف أفراد المجتمع، وذلك بهدف إبراز وتوضيح إنجازاتها وأعمالها سواء الخاصة بالمؤسسة أو عبر مراكزها الأربع التابعة لها.

وأضاف أن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع الذي أنشأ في عام 2010 يعد أحد المراكز التابعة للمؤسسة، لافتا إلى المركز حرص من خلال المعرض على تعريف الزوار في هذا المجمع بالخدمات التي يقدمها المركز، مع التركيز على الجانب المختص بتشجيع واحتضان المخترعين الكويتيين ودعمهم حتى ينجحوا في الحصول على شهادة براءة اختراع ومساندتهم لتطوير اختراعاتهم المتنوعة لتصل إلى مرحلة التسويق.

من جهتها، قالت المرشدة بالمركز العلمي ابتهال عنبر ان أعضاء المركز حرصوا خلال المعرض على تعريف الأطفال والحضور بقسم الاستكشاف وعروض الـ IMAX، بالإضافة إلى تقديم ورش تعليمية وترفيهية وعلمية للأطفال من زوار مجمع الأفنيوز، لافتة إلى أن الهدف من المشاركة في المعرض منح الأطفال ورش علمية تسهم بشكل كبير في تنمية مواهبهم وأفكارهم العلمية عن القروش وحيوانات البيئة البحرية والساحلية وأيضا الصحراوية لنشر الوعي من خلال طريقة علمية سهلة على الأطفال.

بدورها، أشارت ممثلة قسم الأشعة التشخيصية لمعهد دسمان للسكري علياء المراغي إلى أن القسم يقدم العديد من الخدمات تشخيصية لمختلف المرضى من فحوصات رنين مغناطيسي وأشعة مقطعية بأسعار تنافسية ومميزة، لافتة أن القسم يستخدم أحدث المعدات والأجهزة التشخيصية بمستويات وجودة عالية بأقل جرعات إشعاعية ممكنة.