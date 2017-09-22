مريم بندق

بعد مرور شهر تقريبا على تسجيل الراغبين في العمل بالحكومة للمرحلة الـ 60 للتوظيف، علمت «الأنباء» انه تم تأجيل الإعلان عن ترشيح دفعة جديدة لتوظيف عدد من المواطنين والمواطنات للعمل بالوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية الأربعاء 20 سبتمبر، والتي جهزت وكانت تحتاج فقط إلى كبسة زر لنشر البيانات الخاصة بالمرشحين والجهات التي رشحوا إليها على موقع ديوان الخدمة المدنية.

وعلمت «الأنباء» أيضا أن كل الإدارات المختصة بالديوان أنجزت إجراءات إعلان دفعة المرشحين للتوظيف من الخريجين والخريجات الجامعيين وحاملي الدبلوم وغيرهم من المسجلين في هــذه المرحلــة- والتي انتهى التسجيل فيهــا 25 أغسطس الماضي- والمراحل السابقة لها.



وقالت مصادر مطلعة: ان الوزارات أدخلت الاحتياجات الخاصة بها إلى أجهزة ديوان الخدمة المدنية وقامت الإدارات المختصة بعمل إجراءات الترشيح للتوظيف بصفة عامة، ومنها ترتيب المؤهلين للترشيح.



هذا، وتمت مخاطبة المسجلين الراغبين في العمل للاطلاع على الترتيب الخاص بهم على موقع الديوان.

وبسؤال المصادر عن سبب تأجيل الإعلان، أجابت: «صحيح، تم تجهيز دفعة توظيف جديدة والأسماء كانت جاهزة للإعلان الأربعاء الماضي، لكن طلب التأجيل، وربما هناك أسباب أجلت الإعلان مؤقتا، وقد يكون هناك توجه لتصنيف جديد للمرشحين وإعطاء بعض التخصصات أولوية، مثلما تم لحملة الدكتوراه والماجستير وتخصصــات القانــون والحقـــوق والمحاسبــة، أو ربما الاكتفاء بإعلان دفعة من أصحاب الشهادات العليا والتخصصية بعد غد، نحن لا نعلم السبب الحقيقي لتأجيل إعلان دفعة التوظيف الجديدة الجاهزة حسبما اعتاد ديوان الخدمة المدنية، وكل ما نتمناه ألا يكون التأجيل بيروقراطيا».