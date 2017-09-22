ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ

كشف وزير الأشغال م.عبدالرحمن المطوع أن عدد المخالفات المحررة من قبل الهيئة العامة للبيئة منذ دخول قانون حماية البيئة حيز النفاذ في سبتمبر 2015 بلغ 2588 مخالفة شملت جميع قطاعات الدولة الحكومية والخاصة والأفراد.

ولفت المطوع في رده على سؤال للنائب عبدالوهاب البابطين، حصلت «الأنباء» على نسخة منه ،الى انه تم منح 75 موظفا صفة الضبطية القضائية، حيث تكون مسؤولياتهم، إضافة الى متابعة تطبيق أحكام القانون رقم 99 لسنة 2015، متابعة القضايا المحالة الى جهات التحقيق لسماع إفاداتهم حول المخالفات المحالة.



وأشار المطوع الى أن أي تجاوزات للمعايير والاشتراطات البيئية المنصوص عليها باللوائح التنفيذية للقانون يتم المباشرة باتخاذ ما يلزم نحو إزالتها، اضافة الى اتخاذ الإجراءات القانونية نحوها.

من جهة أخرى، حصلت «الأنباء» على نسخة من تقرير اللجنة التشريعية الذي وافقت فيه بالإجماع على الاقتراح بقانون الذي يقضي بزيادة علاوة الأولاد للمواطنين بواقع 75 دينارا عن كل ولد حتى السابع.

وأوضح التقرير أن الاقتراح يهدف الى إعادة النظر فيما تقدمه الدولة من دعم أو مساعدة للمواطنين المستحقين على ضوء الارتفاع المطرد في أسعار السلع والخدمات وغيرها وذلك بزيادة علاوة الأولاد الى 75 دينارا بدلا من الـ 50 دينارا المعمول بها حاليا.