كشف رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية عضو المجلس الأعلى للمرور د.بدر المطر عن عقد الجمعية لمؤتمرها السنوي مطلع العام القادم تحت عنوان المؤتمر الكويتي- الهولندي للسلامة المرورية، مشيرا إلى أن المؤتمر يهدف إلى الاستفادة من الخبرات الهولندية، بحضور عدد من ذوي الخبرة ومن المتخصصين والعاملين بمجال السلامة المرورية من هولندا.

وأضاف خلال زيارته لسفير مملكة هولندا لدى الكويت فرانس بوتايت، أن مملكة هولندا تعتبر من الدول الرائدة أوروبيا في مجال التوعية المرورية ورسم استراتيجية مرورية حققت خفضا في اعداد الحوادث المرورية ومعدل الوفيات الناتجة عنها.

ولفت المطر إلى أنه وفقا للإحصائية العالمية بهذا المجال فإن معدل الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية في هولندا 4.8 وفيات لكل مائة الف نسمة، حيث تعتبر الأفضل أوروبيا وتحتل المركز الرابع عالميا من ناحيه انخفاض الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، بينما في الكويت 16.9 وفاة لكل مائة الف نسمة.

الجدير بالذكر أن اللقاء تناول الحديث حول الأعمال التي تقوم بها الجمعية للتوعية المرورية والسلامة على الطرق والحفاظ على السلوكيات أثناء القيادة، لاسيما الحفاظ على الثروة البشرية وخلق سلوك مروري تتميز به الكويت من خلال برامجها الهادفة.