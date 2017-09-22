قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإجراء القرعة على الدفعة الثامنة من القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع (N3) والتي تشتمل على 305 قسائم بمساحة 400م2.

وأعلنت المؤسسة أسماء المواطنين المستحقين لدخول هذه القرعة بناء على أولوية الطلب الإسكاني والتي وصل التخصيص لها حتى تاريخ 20/1/2011 وما قبل.

وأوضحت أن يومي الأحد والاثنين المقبلين الموافقين 24-25 سبتمبر الجاري سيكونان موعد توزيع بطاقات القرعة للدفعة الأولى من القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع (N2) والتي تشتمل على 303 قسائم بمساحة 400م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 9/2/2012 وما قبل.