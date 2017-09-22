تشارك الكويت في المؤتمر العالمي السادس والثلاثين للجمعية العالمية للمرشدات بحضور 146 من الجمعيات والمنظمات الأعضاء بالجمعية تحت شعار (من أجل عالمها) الذي تستضيفه جمعية بهارات الكشافة والمرشدات الهندية.
وتشارك جمعية المرشدات بوفد مكون من رئيسة جمعية المرشدات الكويتية هند الهولي، ولولوه الشطي أمينة السر، وليلي الجيماز امينة الصندوق، ونجاة بخيت نائبة الاقليم العربي ود. أمل العوضي عضو اللجنة الإعلامية.
ويعتبر المؤتمر العالمي للمرشدات الهيئة الرئيسية لصنع القرار التابعة للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة، وهو يعقد كل ثلاث سنوات.