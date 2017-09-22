لطالما اتسمت الفتيات الكويتيات المحبات للرياضة بشغفهن الكبير بممارسة أنواع الرياضة مهما كانت الصعوبات التي تواجههن وهو ما يتجلى باتجاه عدد كبير منهن للعب رياضة الهوكي على الجليد إحدى الرياضات الأكثر مجازفة يتطلعن في ذلك إلى تشريف الرياضة الكويتية دون الالتفات لتلك الصعوبات.

وتشهد هذه الرياضة انطلاقة جديدة بقيام نادي الألعاب الشتوية الكويتي بإعادة تشكيل منتخب الكويت للسيدات لهوكي الجليد الذي سيشارك للمرة الأولى في تاريخ اللعبة في البلاد ببطولة بانكوك الدولية للعبة الهوكي المقرر انطلاقها في تايلند في 30 شهر أكتوبر المقبل.

وقالت مديرة المنتخب رهام نجف، اليوم الجمعة، إن الفريق النسائي أسس عام 2007 بجهود من اللجنة الكويتية لهوكي الجليد التي كانت تدير اللعبة آنذاك وعدد من الفتيات المحبات للعبة لكن قلة الدعم المقدم للفريق بسبب ضعف إمكانيات اللجنة حال دون استكمال مسيرة المنتخب.

وأضافت نجف أنه بعد إشهار النادي قبل عدة سنوات عادت فكرة تشكيل فريق نسائي من جديد، وتم الاتصال مع اللاعبات القديمات اللاتي مارسن اللعبة في عامي 2007 و 2008 بتنسيق ودعم كبير من مجلس إدارة النادي برئاسة فهيد العجمي.

وأوضحت أن مهرجانات عديدة أقيمت لاستقطاب لاعبات جديدات مما أثمر انضمام 56 لاعبة في الفريق الأول وهن اللاعبات من عمر 14 سنة فما فوق كما أن مدرسة نادي الهوكي للجليد التي تضم اللاعبات من سن 4 حتى 14 عاما تضم بدورها عددا كبيرا من اللاعبات.

وذكرت أنه تم توفير كل مستلزمات الفريق من تجهيزات ملابس التدريب وملابس المباريات إضافة إلى حجز صالة التزلج لأداء التمارين وتوفير معسكرات داخلية وخارجية في ظل حرص إداري على توفير أقصى درجات الأمان للاعبات أثناء التمارين والمباريات بفضل جهود النادي المدعومة من الهيئة العامة للرياضة.

وأكدت نجف أن اللاعبات الكويتيات ومن خلال متابعتها لهن في الحصص التدريبية بات لديهن حماس كبير لإثبات قدرتهن ومهارتهن في منافسات هذه اللعبة الجماعية الأسرع على الجليد من خلال التزامهن بالتدريبات وإطاعتهن لتعليمات الجهازين الفني والإداري مؤكدة انهن يتطلعن بشغف لخوض أولى الاستحقاقات الدولية مفعمات بالحماس لتشريف الرياضة النسائية الكويتية.