أعلنت جمعية الهلال الأحمر، اليوم الجمعة، عن إطلاق مرحلة جديدة من المساعدات للنازحين السوريين والتي تنفذها عبر مشاريعها المتنوعة في لبنان.

وقال رئيس بعثة الجمعية في لبنان، د.مساعد العنزي، إن الجمعية أطلقت المرحلة التاسعة لمشروع غسيل الكلى الذي تنفذه للسنة السادسة في مستشفى (اورانج ناسو) الحكومي في مدينة (طرابلس) لمعالجة مرضى الكلى من النازحين السوريين.

وأضاف أن "الجمعية ستقوم عبر مشروع الرغيف بتوزيع الخبز على 500 أسرة سورية نازحة شمال لبنان إلى جانب توزيع الخبز على 500 أسرة فلسطينية لاجئة في (مخيم البداوي) في الشمال أيضا".

وأشار العنزي إلى أن الهلال الأحمر سيتابع أيضا مشروع الأطراف الصناعية الذي ينفذه بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمساعدة النازحين السوريين المصابين من جراء الحرب.

وأوضح أن الجمعية ستتابع على مدى عام مرحلة التأهيل العلاجية للأطفال السوريين الثلاثة الذين تكفلت بإجراء عمليات جراحية لهم لاعادة سمعهم في اغسطس الماضي.

وذكر ان الجمعية تتابع مشاريعها الانسانية الاخرى في لبنان كمشروع المياه والعوازل للخيم وغيرها من المساعدات للنازحين السوريين.

وكانت جمعية الهلال الاحمر الكويتي اطلقت العام الماضي مشروعا مشتركا مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر لاعادة تأهيل اللاجئين السوريين الجرحى وتركيب الاطراف الصناعية للنازحين الذين فقدوا اطرافهم.