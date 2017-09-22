ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، مع ترقب السوق اجتماعا يعقد في فيينا اليوم لمعرفة ما إن كان كبار منتجي الخام سيمددون اتفاق خفض الإنتاج لما بعد مارس المقبل.

وبحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة ثمانية سنتات أو 0.14 بالمئة عن سعر التسوية السابقة ليصل إلى 56.51 دولار للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 12 سنتا أو 0.24 بالمئة إلى 50.67 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن تعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين الآخرين اجتماعا في فيينا اليوم لمناقشة احتمال تمديد اتفاق خفض الإمدادات الذي يهدف لتعزيز الأسعار.

وقال جولدمان ساكس إن المحادثات بشأن تمديد التخفيضات "جديرة بالاهتمام لكنها سابقة لأوانها". وأضاف "نعتقد أن من المستبعد أن توصي اللجنة بتمديد التخفيضات هذا الأسبوع".

كانت أوبك اتفقت مع بعض المنتجين خارجها ومن بينهم روسيا في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا لتصريف فائض المعروض العالمي ودعم الأسعار.

ورغم جهود المنتجين المنسقة وتمديد أوبك تخفيضات الإنتاج حتى نهاية مارس آذار، ظلت الأسعار تحت ضغط جراء ارتفاع الإنتاج الأمريكي.