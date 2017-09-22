أسفرت حملة قامت بها إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية الجهراء، على طريق كبد والعبدلي والسالمي للحد من ظاهرة الباعة الجائلين والبقالات المتنقلة، عن رفع 16 بقالة متنقلة تمثلت في رفع سيارات لبيع الثلج دون تصريح و 6 بقالات متنقلة دون ترخيص إلى جانب رفع 3 سيارات مهملة وسيارة تبيع مياه دون ترخيص وثلاجة ثلج وتم تحرير 4 مخالفات باعة جائلين.

ودعت إدارة العلاقات العامة بالبلدية المواطنين والمقيمين الاتصال بالخط المباشر 139 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي kuwmun@ في حال وجود أي شكوى تتعلق بالعمل البلدي، لافتة إلى انه سيتم التعامل مع شكواهم مباشرة وفقا للوائح وأنظمة البلدية.