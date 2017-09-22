أوضح التقرير الذي أعدته إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت، أن عدد الشكاوى التي تم استقبالها عبر الخط الساخن وتحويلها إلى أفرع البلدية بالمحافظات خلال شهر أغسطس الماضي بلغ 94 شكوى وشملت مجالات النظافة العامة، ممثلة في شكاوى ( وجود مخلفات قمامة ،طلب نقل وتبديل حاويات ) وشكاوى (وجود قمامة أثاث مستعمل ،أشجار أمام المنازل والساحات والمطاعم ) ، وشكاوى سقوط (أشجار، حديد ، تواير، سقوط عامود إنارة ، كثبان رملية ، صخر ، صلبوخ ) وشكاوى ( رمي دفان ،أنقاض تعيق الطريق ، شكاوي سيارات ، طراريد ، شاليهات مهملة ) وشكاوى ( أغذية فاسدة ، باعة متجولين ، ممارسة حرفة متجولا ،بيع مواد غذائية ، جزار متجول) وشكاوى حيوانات ( ضالة ميتة ، نافقة ) فضلاً عن تزويد المواطنين بأرقام البلدية المختلفة.

وأشار التقرير إلى أن أعلى معدل للشكاوى التي تم استقبالها من الجمهور كان في محافظة حولي حيث بلغ عددها 19 شكوى تلاها محافظتي مبارك الكبير والعاصمة في المرتبة الثانية حيث تساوى كل منهما في عدد الشكاوى التي تم تحويلها 17 شكوى، فيما جاءت بالمرتبة الثالثة محافظة الفروانية مسجلة 15 شكوى، كما بين التقرير بأن عدد الشكاوى التي تم تحويلها لمحافظة الأحمدي قد بلغ 14 شكوى مسجلة المرتبة الرابعة، فيما جاءت محافظة الجهراء في المركز الأخير في عدد الشكاوى مسجلة 12 شكوى.

وذكر التقرير أن جميع الشكاوى التي يتم استقبالها يتم إدخالها في جهاز الحاسب الآلي ويتم متابعتها من قبل موظفي الخط الساخن بعد توجيهها إلى جهات الاختصاص في البلدية طبقا للمحافظات .