وزعت دولة الكويت اليوم الجمعة، 75 طنا من المواد الغذائية إضافة إلى مياه شرب على النازحين العراقيين في الموصل ونازحي الموصل في محافظة دهوك مقدمة من الجمعية الكويتية للإغاثة في إطار حملة (الكويت بجانبكم).

وقال مسؤول مكتب دهوك لمؤسسة البارزاني الخيرية، وحيد سليم، انه "تم توزيع المواد الغذائية ومياه الشرب على الفي عائلة من النازحين العراقيين الذين كانوا بحاجة ماسة إليها".

وأضاف أن "الكويت كانت سباقة في تقديم يد العون إلى النازحين وإيصال المساعدات حتى في الأوقات الحرجة والتي لولاها لفقد العديد من الاطفال حياتهم بسبب الجوع والعطش".

واعرب سليم عن شكره لدولة الكويت وفي مقدمتهم سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد ،على المبادرات والمواقف الانسانية الكبيرة تجاه النازحين والمحتاجين داعيا الى استمرارها.

وكان فريق من مؤسسة البارزاني الخيرية قام يوم الاحد الماضي بتوزيع 500 سلة غذائية ومياه الشرب مقدمة من دولة الكويت على النازحين من قضاء تلعفر والمقيمين في الجانب الايسر من مدينة الموصل.