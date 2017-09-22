القاهرة هناء السيد

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للشباب انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتعاون مع مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، مبادرة "الشاب النموذج" التي أعدها مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، بهدف ترسيخ روح الولاء والانتماء للوطن، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة المصري خالد عبد العزيز.

ونال اللاعب الدولي الكويتي طارق القلاف والمخترعة الكويتية حوراء القلاف جائزه الشباب النموذج ، كما شهد الحفل تكريم 27 شابا من 20 دولة.

وأعربت د سناء العصفور منسقه دوله الكويت ورئيسه لجنة المرأة بمجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، عن سعادتها لتكريم أبناء دوله الكويت واختيارهم نموذجا للشباب العربي، مشيره إلى أن أبناء الكويت واجهه مشرفه لوطنهم ، مؤكدة على دعم الهيئة العامه للشباب والرياضة التي تقدم كافه الدعم والخدمات لأبنائها .



ووجه اللاعب طارق القلاف خلال كلمته التي ألقاها في الاحتفالية الشكر لمجلس الشباب العربي، ودعم جامعة الدول العربية لعرض الصورة الإيجابيه للشباب العربي،مشيرا إلى أنه تمثيلهم لوطنيهم يلقي عليهم مسؤولية كبيرة ليكونوا في المقدمة ويحافظوا على هذا التميز في كافه المجالات.

وذكر القلاف أن تكريمه اليوم يعد حافزا اللاعبين والشباب الكويتي والعربي على العمل الطوعي والانخراط في الحياة العامة.

ومن جانبها ذكرت المكرمة حوراء القلاف، أن تكريمها يعد تكريما للشباب العربي، معربة عن فخرها بأن تكون متواجده مع هذه الكوكبة الرائعة من الوطن العربي.

وأضافت:" لقد تم تكريمي كمخترعة كويتية لاختراع جهاز خاص للمعاقين سمعيا، وهو عبارة عن سوار يهتز عند بكاء الطفل أو ضحكه مثل طريقة أن يعلم الأب والأم المعاقين سمعيا الحالة النفسية للطفل".