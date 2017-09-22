أكدت الإدارة العامة للإطفاء، اليوم الجمعة، اتخاذها كافة الاستعدادات لشهر محرّم عبر تأمين الحسينيات في البلاد سواء وقائيا أو عبر نقاط التدخل السريع.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، العقيد خليل الأمير، في بيان صحافي، إن الاستعدادات المتعلقة بتأمين الحسينيات تنقسم إلى قسمين الأول الجانب الوقائي الذي أشرفت عليه فرق التفتيش التابعة لقطاع الوقاية حيث تولت التأكد من استيفاء الحسينيات لاشتراطات الأمن والسلامة.

وأضاف العقيد الأمير أن القسم الثاني يتعلق بنقاط التدخل السريع التي يشرف عليها قطاع المكافحة من خلال وضع نقاط متمركزة قرب الحسينيات لتكون قادرة على التدخل السريع إلى حين وصول فرق الإسناد من مراكز الإطفاء القريبة من موقع الحدث.

وشدد على ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين مع فرق الإطفاء وتنفيذ تعليماتها مشيدا في الوقت نفسه بأصحاب الحسينيات الذين أبدوا تعاونهم مع فرق التفتيش خصوصا مع الأعداد الكبيرة لمرتادي الحسينيات وقد وضعت الإدارة خططا واستراتيجيات لتأمينها من أي أخطار.

وذكر أن الاستعدادات التي اتخذتها الإدارة تأتي بتوجيهات من مديرها العام الفريق خالد المكراد، مؤكدا أن رجال الإطفاء هم العيون اليقظة التي لا تغمض في سبيل حماية الأرواح والممتلكات.

وشدد على يقظة رجال الإطفاء وحرصهم الدائم على سلامة الأرواح والممتلكات، سائلا الله تعالى أن يحفظ الكويت وشعبها والمقيمين على أرضها من كل مكروه.