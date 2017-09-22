تكريم ماهر خير تقديرا لدعمه وإيمانه بالحركة الكشفية

عبدالعزيز الفضلي

أعلن الأمين العام لجمعية الكشافة في البلاد، إبراهيم الكندري، عن اجتماع عُقد في السفارة اللبنانية في الكويت، تم خلاله اطلاع رئيس البعثة اللبنانية، ماهر خير،

على فعاليات الملتقي التطبيقي للصم الذي تعذر عليه حضور افتتاحه لتواجده خارج البلاد في تلك الفترة، وذلك بحضور مقرر اللجنة الفرعية لتنمية المجتمع والمسؤولية الاجتماعية في المنظمة الكشفية العربية القائدة دينا أسومة.



وقال الكندري ان " الاجتماع تطرق إلى توثيق سبل التعاون ما بين السفارة اللبنانية في الكويت والجمعية الكشفية الكويتية"، مشيرا إلى انه "تم الاتفاق على إنشاء فرقة كشفية لبنانية تابعة للسفارة اللبنانية في الكويت بالتنسيق والتعاون مع جمعية الكشافة الكويتية كانطلاقة للنادي العربي الذي أعلن عنه في جامعة الدول العربية بالقاهرة برعاية ودعم السيدة مي نجيب ميقاتي القائدة الأولى للكشاف العربي".

وأضاف انه تم تكريم وتقليد سفير لبنان بالكويت ماهر خير من قبل جمعية الكشافة الكويتية وسام التميز ، تقديراً لدعمه وإيمانه بالحركة الكشفية .