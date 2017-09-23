«أقدّر وأثمن جهود رئيس وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين بوجه عام وجهودهم في تحسين وضع سوق المنتج المحلي بوجه خاص».



كانت تلك العبارة الاولى للمزارع د.عبدالمحسن المدعج لدى استقباله عضو مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين ورئيس لجنة السوق محمد المطيري في مزرعته بالعبدلي قبل أيام.



وأضاف د.المدعج: شرفني الأخ محمد المطيري بزيارته لي في مزرعتي في إطار سياسة تلمس معاناة المزارعين المنتجين في تسويق منتجاتهم، وقد دار حوار بيننا تبين لي من خلاله ومن خلال تعاملي مع سوق الاتحاد لبيع المنتج المحلي بالجملة في الاندلس - الرقعي أنه وزملاءه يبذلون كل ما في وسعهم لمعالجة مشكلة تدني أسعار المنتج المحلي والتلاعب في هذا السوق، فقد استطعنا أن نبيع الكثير من منتجاتنا في الفترة الاخيرة بأسعار جيدة ومربحة، بعد أن كانت تباع بأبخس الاسعار، وقال: نعم محمد المطيري وزملاؤه في اتحاد المزارعين الآن يحاولون جاهدين ضبط عملية التسويق ولديهم كما فهمت من كلامه رؤية واضحة لتحقيق الافضل دائما في هذا السوق، رغم العقبات التي تواجههم، ولكونهم يعملـــــــون ويتواصلون معنا نحن المنتجين وسط الصحراء الحدودية النائية، نشعر بالراحة، فشكرا لرئيس الاتحاد براك الصبيح، وشكرا لزملائه في مجلس ادارة الاتحاد، وإلى الأمام.وفي الوقت نفسه أدعوهم لمزيد من الرقابة على هذا السوق الحيوي للمزارعين، لأن المطمع فيه وحوله كثير، متمنيا لهم مزيدا من النجاح في حفظ حق المزارع المنتج في بيع إنتاجه بسعر مربح وفي حصول المستهلك على ذات الانتاج بسعر مناسب.



وقال: أوضاع السوق بالنوايا الصافية والمصداقية في العمل تتعدل ويكتمل النجاح، مهما كانت العقبات، ومادام أن مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين يتواصل مع أعضائه ويحسن الاستماع الى آرائهم، ويعمل من أجل الصالح العام لا من أجل المكاسب الشخصية وتنفيع القلة على حساب الكثرة، فإن النجاح سيكون حليفه، والمزارعون لن يتخلوا عنه أبدا، والله يوفقنا وإياهم في أن يكون موسمنا الزراعي الجديد موسم خير وفير!

في تربيتها متعة وفائدة.. ووفاء لذكرى الأجداد وحلّهم وترحالهم

ابن صامل: الإبل حيوانات برية.. لا تقبل حكرها في مكان ضيق!

مفتاح سر نجاح تكاثر الإبل.. الفحل القوي!

فحلان لا يجتمعان في حظيرة نياق واحدة!

من كثرة حبه للإبل يقضي جل وقته بينها طوال إقامته في مزرعته الشاسعة بالوفرة، يرعاها ويتفقدها ويشرف على طعامها وشرابها.

والإبل تبادله هذا الحب، فما ان تراه او تسمع صوته حتى تقبل عليه، تتقرب إليه، وتتسلمه وتقبله، وتجري من أمامه، معبرة عن امتنانها وشكرها وسعادتها بوجوده معها.

إنه المزارع حسين بن صامل الذي وجدناه بين قطيعه المميز والمتميز من الإبل وسط مزرعته الكبيرة في الوفرة عصر يوم زيارتنا له في نهاية الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، بداية عودة الحياة لمزارع الكويت، ولعل أبرز ما يميز إبل ابن صامل سلامة الجسم ونظافته، لأنه يحرص على غسلها كل اسبوع بالماء والصابون وكل شهرين بالماء والمطهرات كما يقول.

ويضيف ان سر نجاح تربية الإبل اختيار الفحول القوية لتلقيح النياق، والفحول القوية معروفة مواصفاته لدى أهل الإبل والمتمرسين في تربيتها، ومنها ضخامة الجسد وطول السبال (الشفايف) وقدرة الفحل على تلقيح عشرين حتى 30 ناقة خلال أسبوع واحد من دون ضعف او وهن او خوار..!

ويبين ان الفحل القوي في عالم الإبل لا يقبل بفحل آخر في الحظيرة الواحدة مهما بلغ عدد النياق فيها، واذا وجد فحل آخر تجدهما يتعاركان حتى يقضي واحد منهما على الآخر او يجبره على الانسحاب او الفرار والانسحاب من الحظيرة، فيخلوا القوي بنياق الحظيرة يضرب ويلقح على كيفه كل ناقة غير حامل فيها، وكلما كان الفحل كبيرا (4 سنوات) ونيف كان إنتاجه قويا أما الفحل الصغير (عمر سنتين)، فلا نغامر به، لأن إنتاجه غالبا ما يكون ضعيفا عليلا مريضا، ومن فرط حب الفحل للركوب نربط أقدامه بالحبال ونضيف اليها السلاسل حتى لا ينطلق ليلا على النياق فيهلكها ضربا وتلقيحا، وأضاف: الفحل الكبير ذو الخبرة الجنسية، يضرب ويلقح، لكن الفحل الصغير المبتدئ يضرب ولا يلقح، والأفضل ان نحكر الفحل في حظيرة مسورة جيدا بعيدا عن النياق لنحفظه ونحفظها، يقول هذا وغيره كثير في عالم تكاثر الإبل مستفيدا بما يتحلى به من أدب البعير المتوارث لديه.

فوائد الإبل عديدة

وعن الفوائد المرجوة من تربية الإبل يبين ابن صامل انها هواية محببة لنفس كل عربي بدوي اصيل، فهي رفيق درب الآباء والأجداد، ومع انها هواية يمكن ان يأتي منها خير وفير، فمن لحمها نأكل ونكرم كبار ضيوفنا ومن حليبها نشرب ونتغذى نحن وصغارنا، كما يمكن لو حالفنا الحظ في التربية ووفقنا في إنتاج فحل قوي او ناقة جميلة، فإننا نبيعها او نبيعه بسعر غال يصل الى عشرات الألوف من الدنانير، بل ومئات الألوف من الدنانير، في منطقة الخليج العربي المولعة بهذه التربية ناهيك عما يمكن ان نكسبه حال فوزنا في مزاين الإبل ومهرجاناتها المتزايدة في منطقتنا العربية، وكما توجد مواصفات للفحل القوي فإن هناك مواصفات للناقة أبرزها الرقبة الطويلة والجسم الرشيق والملمس الناعم الصافي أيا كان اللون والناقة الغالية هي الناقة الولود المدرة للحليب الصافي الشهي.

والناقة المميزة تعرف صاحبها وتقبل عليه اذا ناداها باسمها الذي تألفه من كثرة سماعها له، كما في مزرعة ابن صامل، فما ان نادى نوارا حتى أقبلت نوارا ومثلها نوفة ودجارة، وليس أدل على حب البدوي للناقة من إطلاق كل اسم عليها في كل مرحلة من مراحل عمرها المديد، ومع ان الإبل غالية على أهلها (أصحابها) إلا انها ترخص للضيف الكريم، فالعربي البدوي عندما يكرم او يحتفي بقدوم الضيف عليه في محله يذبح القعود (صغير الجمل) او صغير الإبل يكون قد أكرمه إكراما كبيرا فالقعود غال لا يقدم إلا للغالي.

وقال: الإبل دليل ثراء العربي قديما وقبائلنا قديما كانت تفتخر بما لديها من إبل أيضا، وقد كان وما زال لكل قبيلة وسم ولكل عائلة منها وشاهد يدل على صاحبها لو اختلطت في البر.

الإبل حيوانات كبيرة وحرّة

والإبل بوجه عام تحب الانطلاق والسير في الصحراء والعيش في البر، وأكره ما تكرهه حكرها او حبسها في حظيرة صغيرة او مكان ضيق، لذا فإنني لا أحكر أكثر من 20 الى 30 من الإبل (جمل وناقة) في الحظيرة.

وأترك مساحة شاسعة تزيد على 50 ألف متر مربع خالية من الزرع امامها لتلهو وتجري وتتريض في ضحى كل يوم وعصره!

ومن دون هذا التريض والجري والحركة تمرض وربما تموت، مهما كان غذاؤها شهيا او متنوعا او غاليا! وختم ابن صامل حديثه المطول لـ «الأنباء» بما بدأ قائلا:

تربية الإبل متعة وهواية وفائدة، نكرمها لأنها أكرمت آباءنا وأجدادنا.. في حلهم وترحالهم.. وفي رغد عيشهم وشظفه.. فشكرا لها.

وشكرا لمن رباها ويربيها حاضرا ومستقبلا.

بعد نفوق 11 ناقة في مزرعته بالوفرة

العتيبي يدعو إلى عدم إطعام الحيوانات أوراق النباتات المرشوشة

دعا المزارع المخضرم فلاح سعد العتيبي جميع مربي الحيوانات الى اخذ الحيطة والحذر من اطعام حيواناتهم من نباتات المزرعة وخصوصا أوراق الخيار والطماطم بعد هرمها.

وقال: لقد تعرضنا لكارثة مؤخرا، اذ قام بعض عمال مزرعتنا بالوفرة باطعام الإبل المرباة فيها، كميات كثيرة من أوراق الخيار بعد رشها بالمبيدات الكيمياوية بأيام قليلة، وبعد ساعات من تناول الإبل لهذه الاوراق بدأت الإبل ترجّع وتتقيَّأ وتتلوى ألما ووجعا.

وعند فحصها من الطبيب البيطري تبين ان السبب هو تناولها نباتات مرشوشة بالمبيدات دون مراعاة لفترة امانها، فخسرت أنا وأخي صاطي أبومحمد 11 ناقة من قطيع الإبل العزيز والغالي لدينا.. فمنه العوض وعليه العوض!





الزراعيون الأوائل



ستة عشر رئيساً للاتحاد الكويتي للمزارعين من 1974 حتى 2017

ستة عشر مزارعا ترأسوا أعرق اتحاد زراعي في الكويت منذ تأسيسه وإشهاره رسميا من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عام 1974، وهم علي التوالي:

1- المرحوم الشيخ مبارك صباح الناصر الصباح (العبدلي)

2- المرحوم محمد أحمد الرشيدي (الوفرة)

3- المرحوم أحمد فهد الطخيم (الوفرة)

4- غنام علي الجمهور (العبدلي)

5- راشد يعقوب النفيسي (العبدلي)

6- الشيخ علي الجابر الأحمد الصباح (العبدلي)

7- راشد عوض الجويسري (العبدلي)

8- علي عبدالله الخلف السعيد (العبدلي)

9- فلاح عيبان الشمري (العبدلي)

10- المرحوم الشيخ خالد حمد المالك الصباح (الوفرة)

11- صياح شايع أبوشيبة (العبدلي)

12- محمد زيد الشيلي (الوفرة)

13- صالح أحمد الأنبعي (الوفرة)

14- المرحوم عوض ظاهر الدماك (الوفرة)

15- هادي هاجر الوطري (العبدلي)

16- براك فهد براك الصبيح (الوفرة)





دعوة.. لوزارة الأشغال

دعوة لوزارة الأشغال العامة بعمل مطبات نهاية شارع 850 وقبل بداية شارع 200 في منطقة الوفرة الزراعية قرب مزرعة الشامية لإبطاء سرعة السيارات وبالتالي الحد من الحوادث المفجعة المتزايدة هناك!

.. ولوزارة الكهرباء والماء

بمعالجة الانقطاعات المتكررة والطويلة للتيار الكهربائي عند بعض مزارع الوفرة كما حدث يوم الثلاثاء الماضي من الساعة الثالثة ليلا حتى الساعة الثانية ظهرا، الأمر الذي الحق الضرر بمزروعات المحميات هناك.





مجرد سؤال.. لمحفظة التمويل الزراعي

هل صحيح ان محفظة التمويل الزراعي التي يديرها بنك الكويت الصناعي نيابة عن وزارة المالية بالكويت.. توقفت مؤخرا عن اقراض المزارعين بسبب تراكم الديون على بعض المقترضين وعجزهم عن السداد. وللعلم، رأسمال محفظة التمويل مئة مليون دينار رصدته الدولة مشكورة من أجل التنمية والانتاج في المناطق الزراعية بالكويت!





سلامات للمزارع مبارك عقيل..!

سلامات للمزارع مبارك عقيل العازمي الذي يتعالج في فرنسا منذ عدة شهور، وتمنياتنا لـ«أبومشاري» بالشفاء والعودة سالما غانما للكويت قريبا.. ربنا كريم!





اتحاد الألبان.. يكرّم الشافعي

أقام اتحاد منتجي الألبان الطازجة حفلا وداعيا للطبيب البيطري الشافعي عبدالقادر لمغادرته الكويت بعد رحلة عمل جادة استمرت نحو احد عشر عاما في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالكويت. وقد أثنى نائب رئيس اتحاد منتجي الألبان الطازجة د.عبدالعزيز العتيقي على جهود د.الشافعي من أجل تنمية الثروة الحيوانية وتطويرها في الكويت!