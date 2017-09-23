أعلنت جمعية الهلال الاحمر اطلاق مرحلة جديدة من المساعدات للنازحين السوريين والتي تنفذها عبر مشاريعها المتنوعة في لبنان.

وقال رئيس بعثة الجمعية في لبنان د.مساعد العنزي ان الجمعية أطلقت المرحلة التاسعة لمشروع غسيل الكلى الذي تنفذه للسنة السادسة في مستشفى «اورانج ناسو» الحكومي في مدينة «طرابلس» لمعالجة مرضى الكلى من النازحين السوريين.

واضاف ان «الجمعية ستقوم عبر مشروع الرغيف بتوزيع الخبز على 500 أسرة سورية نازحة شمال لبنان الى جانب توزيع الخبز على 500 اسرة فلسطينية لاجئة في (مخيم البداوي) في الشمال ايضا».