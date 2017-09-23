الجوائز ستتراوح بين ٢٠٠ وألف دينار

وجهت لجنة التراث البحري بالنادي البحري الرياضي الكويتي، الدعوة لهواة ومحبي هواية صيد السمك «الحداق»، للمشاركة في مسابقة الكويت الكبرى الرابعة والأربعين لصيد السمك، والتي ستقام السبت 14 اكتوبر المقبل في منطقة الركسة البحرية، ووفق شروط جديدة تعتمد على الوزن فقط في النتائج، في حين ستشتمل على حملة توعوية ارشادية وخدمات متعددة تقدمها شركة نفط الكويت.

وقد أشار رئيس لجنة التراث علي القبندي الى أن مسابقة الصيد الكبرى تأتي في إطار الاهتمام الكبير للنادي ونشاطه الحافل في مجال إحياء التراث البحري وابراز المهن البحرية القديمة التي مارسها الآباء والأجداد بالإضافة الى إتاحة الفرصة لهواة ومحبي «الحداق» للتنافس وتبادل الخبرة وإقامة يوم خاص لهم في مسابقة تتطلب منهم المزيد من المقدرة والصبر والتحمل وعدم اليأس.

وذكر أن مجال الاشتراك في المسابقة مفتوح لجميع المواطنين والمقيمين ولكلا الجنسين وبشكل مجاني، ووفق شروط محددة من أبرزها أن يكون الصيد بواسطة الخيط والسنارة فقط، والا يزيد طول القارب المشترك عن 33 قدما خليجيا، ولا يحق مشاركة اليخوت، وأن تكون القوارب مسجلة لدى المسح البحري، مع توافر كل مستلزمات الأمن والسلامة فيها، والالتزام الكامل بما جاء في قانون الهيئة العامة للبيئة وعدم تحمل النادي مسؤولية أي مخالفة بيئية يرتكبها المتسابق، كما حددت الطُعم المسموح له بالصيد، والأسماك المسموح بصيدها، وأن على الراغبين بالمشاركة مراجعة النادي لتعبئة الاستمارة الخاصة بالمسابقة وإرفاق صورتين شخصيتين، وان آخر موعد للاشتراك تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة 13 اكتوبر المقبل.

وأضاف القبندي أن اللجنة أجرت تعديلات جوهرية على لائحة المسابقة، حيث ألغت نظام النقاط، وأقرت نظام الوزن فقط بحيث إن جميع الجوائز المالية المقدمة ستكون مخصصة لأعلى وزن، وسيحصل الفائز بالمركز الأول على مكافأة مقدارها 1000 دينار، والثاني 750، والثالث 500 دينار، والفائزون من الرابع حتى العاشر على 200 دينار، فيما أعدت لائحة خاصة بالمسابقة سوف يتم توزيعها عن طريق النادي وتحدد هذه اللائحة جميع الجوانب الخاصة بمواعيد التفتيش وبدء المسابقة ونهايتها والشروط التي يجب على المتسابق الالتزام بها، وإن كافة الشروط واللوائح بالإمكان الإطلاع عليها عن طريق موقع النادي على الإنترنت.

وأشاد القبندي بالدعم الكبير الذي قدمته شركة نفط الكويت، والتي ستقوم بتزويد جميع المتسابقين بطفايات حريق وأطواق نجاة، وتنظيم ورش عمل إرشادية لجميع المتسابقين حول وسائل الأمن والسلامة، فيما ستقوم بتوفير سيارة اسعاف وتقديم وجبات فطور وهدايا للمتسابقين وللجمهور.