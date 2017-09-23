وزعت الكويت 75 طنا من المواد الغذائية إضافة الى مياه شرب على النازحين العراقيين في الموصل ونازحي الموصل في محافظة دهوك مقدمة من الجمعية الكويتية للاغاثة في إطار حملة «الكويت بجانبكم».

وقال مسؤول مكتب دهوك لمؤسسة البارزاني الخيرية وحيد سليم في تصريح لـ «كونا» انه «تم توزيع المواد الغذائية ومياه الشرب على ألفي عائلة من النازحين العراقيين الذين كانوا بحاجة ماسة إليها».

وأضاف ان «الكويت كانت سباقة في تقديم يد العون الى النازحين وإيصال المساعدات حتى في الأوقات الحرجة والتي لولاها لفقد العديد من الأطفال حياتهم بسبب الجوع والعطش».

وأعرب سليم عن شكره للكويت وفي مقدمتهم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على المبادرات والمواقف الإنسانية الكبيرة تجاه النازحين والمحتاجين، داعيا الى استمرارها.