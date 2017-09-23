ثمّن النائب الثاني لرئيس زنجبار السفير سيف علي عيدي الجهود التي تبذلها الكويت عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في زنجبار وسعيه لتطوير قطاعات مهمة في الجزيرة مثل الصحة والتعليم والطرق وعدد من مشاريع البنى التحتية.

وأضاف السفير عيدي ان زنجبار تواجه أزمة حقيقية متمثلة في ندرة المياه، مرحبا بأي مساعدات تقدمها الكويت عبر مؤسساتها الحكومية وجمعياتها الخيرية لمساعدة زنجبار وتوفير المياه العذبة الصالحة للشرب.

وفي بيان للسفارة الكويتية في دار السلام، قال القائم بالأعمال بالإنابة محمد راشد العميري: ان اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الكويت وجزر زنجبار وإمكانية أن يقوم الصندوق بتمويل مشاريع أخرى ذات أولوية بالنسبة للجزر.

وأوضح العميري ان اتفاقيه القرض تعد الاتفاقية الثانية التي يتم توقيعها هذا العام بين الصندوق وجمهورية تنزانيا، حيث تم في شهر مارس الماضي توقيع اتفاقية قرض لإنشاء طريق رئيسي غرب البلاد بقيمة ٥١ مليون دولار لتحسين شبكة الطرق في البلاد وربط تنزانيا بجاراتها من الدول لزيادة التبادل التجاري.

بدوره، أعرب نائب مدير عام الصندوق حمد العمر عن سروره بالتوقيع على اتفاقية القرض كونه القرض الأول لزنجبار متطلعا الى تمويل المزيد من المشاريع فيها، وأن الصندوق بمقتضى هذه الاتفاقية سيقدم قرضا مقداره 4 ملايين دينار (أي ما يعادل نحو 13.6 مليون دولار)، وذلك للإسهام في تمويل مشروع إعادة تأهيل وتوسعة مستشفى «منازي موجا» الرئيسي في زنجبار ليلبي الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية وتحسينها.