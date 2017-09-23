وقع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لـ «كونا» رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) الشيخ مبارك الدعيج والرئيس التنفيذي لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) جوزيبي تشيربوني اعلانا مشتركا للتعاون والتنسيق الإعلامي بين وكالات الأنباء.

جاء ذلك في ختام أعمال منتدى الوكالات الأوروبية والعربية الذي عقد لمدة يومين بمقر وكالة (أنسا) تحت عنوان (مستقبل العلاقات بين الوكالات العربية والأوروبية في القرن الحادي والعشرين) بحضور الأمين العام لـ «فانا» فريد أيار وممثلي الوكالات العربية المشاركة.

وشدد الإعلان الذي بلور خلاصة المناقشات الاستراتيجية والتقنية حول واقع النظام الإعلامي ومستقبله على الظرف الخاص والاستثنائي في ضوء تعاظم دور الإعلام في العصر الحديث وتسارع التطورات والتغيرات العميقة في حقل الاتصالات والمفاهيم الاجتماعية.

وأشار إلى المخاطر التي تحيق بمصداقية الإعلام الحديث بعد استغلال المنظمات الإرهابية أجهزته ووسائله في «خلق جو عام من الخوف والرعب والتهديد» وفي تنفيذ مخططاته ونشر حضوره على الشبكة العنقودية محولا «وسائل الإعلام إلى سلاح خطير» تمكنه من التأثير السلبي على الأفراد والمجتمعات.

وأكد الإعلان ضرورة مواصلة التنسيق بين وكالات الأنباء الوطنية الأوروبية ووكالات الأنباء العربية والعمل على إيجاد أرضية مناسبة للحوار المتبادل للوقوف على ما لدى الطرفين من امكانيات «لنشر قيم الديموقراطية وحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية».