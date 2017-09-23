بالتعاون مع إدارة الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تقيم لجنة الدعوة والإرشاد في منطقة العارضية التابعة لجمعية إحياء التراث الإسلامي الدورة العلمية المكثفة العاشرة.

وسيتم افتتاح الدورة بمحاضرة بعنوان: (تعظيم العلم وصيانته عما يشينه) والتي سيلقيها فضيلة الشيخ/ أ.د عبدالسلام الشويعر - المدرس في المسجد الحرام، وذلك مساء يوم السبت الموافق 23/9/2017م بعد صلاة المغرب.

أما فعاليات الدورة فستكون خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 24/9/2017م وحتى يوم الخميس الموافق 28/9/2017م، حيث سيحاضر فيها الشيخ/ د. عثمان الخميس بعد صلاة العصر وحتى الساعة (4.40) مساء (الفترة الأولى) في شرح كتاب (رسالة التوحيد والعقائد) لأبي زيد القيرواني، وفي (الفترة الثانية) من الساعة (5) مساء وحتى الساعة (5.40) مساء سيقوم الشيخ/ د. محمد الحمود النجدي بشرح كتاب (التيسير في أصول التفسير).

كما سيقوم الشيخ/ أ.د عبدالسلام الشويعر بتدريس كتاب (عمدة الفقه) - قسم العبادات - لابن قدامة المقدسي بعد صلاتي المغرب والعشاء.

علما بأن جميع المحاضرات ستقام في مسجد (صباح السالم) الكائن في منطقة العارضية ق (2)، كذلك سيتم توفير كتب الدورة، بالإضافة لتخصيص مكان للنساء.

والجدير بالذكر أن جمعية إحياء التراث الإسلامي في منطقة العارضية تضم العديد من اللجان مثل: لجنة الدعوة والإرشاد والتي تقوم بالدعوة إلى لله عز وجل وفق الكتاب والسنة على ضوء فهم السلف الصالح بالحكمة والموعظة الحسنة ونشر الأحكام الشرعية، وتصفية الدين الإسلامي مما علق به من الشوائب والبدع التي أحدثها الناس، ولتحقيق هذا الغرض العظيم أنشأت اللجنة بعض اللجان المتخصصة، ومنها اللجنة العلمية، ومن أعمالها طبع وتوزيع الأشرطة والكتيبات الإسلامية النافعة، والنشرات الموسمية والبحوث العلمية، وإقامة الملتقيات والمنتديات الثقافية المتنوعة.