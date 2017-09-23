قال جمال الحشاش رئيس لجنة جنوب شرق آسيا بجمعية إحياء التراث الإسلامي ان اللجنة قامت مؤخرا وبفضل الله تعالى بافتتاح (١١) مشروعا خيريا في كمبوديا وعلى مدى الشهر الماضي، وقد تمت الفعاليات الرسمية لافتتاح هذه المشاريع برعاية وحضور د. هون مانيت رئيس القوات المسلحة الملكية الكمبودية، وبحضور سعادة القائم بالأعمال في سفارة الكويت لدى كمبوديا الأخ الفاضل ناصر فهيد الحجرف، إضافة إلى مشاركة نائب رئيس اللجنة د. أحمد الجسار.

كما أن اللجنة قد أتمت بنجاح والحمد لله مشروع ذبح الأضاحي في عيد الأضحى هذا العام، حيث تم توزيع لحوم 1703 أضاحٍ من البقر والغنم على الآلاف من المسلمين الفقراء والمحتاجين والأيتام في عدد من دول جنوب شرق آسيا، وذلك بالتنسيق مع المكاتب الخارجية التابعة للجنة التي أشرفت على عملية شراء وذبح الأضاحي وتوزيع لحومها.

وبين الحشاش أنه قد تم تخصيص جزء كبير من هذه الأضاحي في مواقع المساجد والمراكز التي تبرع بها أهل الخير من الكويت، في حين ذبحت أضاحي أخرى في مواقع عامة مختلفة. وذكر الحشاش أن فرحة المسلمين الفقراء كانت عظيمة وهم يتسلمون لحوم الأضاحي يوم العيد، فالكثير منهم لا يتمكنون من أكل اللحوم إلا في عيد الأضحى.

وأوضح الحشاش أنه قد تم في نفس الشهر الماضي توزيع مساعدات شملت توزيع ٢٦ طنا من الأرز في ٩ مواقع في كمبوديا واندونيسيا، واستفاد من هذه المساعدات أكثر من ١٧٥٠ أسرة تضم في مجموعها أكثر من ٨٨٠٠ نسمة مسلمة. كما ذكر الحشاش أنه قد تم إفطار أكثر من 63 ألف صائم وصائمة في يوم عرفة في جمهورية اندونيسيا، سائلا الله تبارك وتعالى أن يتقبل من المتبرعين وأن ينفع بذلك المستفيدين.