بمناسبة حلول العام الدراسي الجديد، أهدت إدارة الإعلام الديني في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إنتاجها المرئي المتميز «بسم الله» للقنوات الفضائية، وذلك مساهمة منها في تعزيز المنظومة القيمية والأخلاقية والسلوكية لدى الأطفال وبخاصة في ظل انتشار البرامج والكليبات غير الهادفة.

وأوضح مدير إدارة الإعلام الديني والمشرف العام على المشروع القيمي لتعزيز العبادات (نفائس) صلاح أبا الخيل في بيان صحافي أن ذلك يتوافق مع استراتيجيه الوزارة الرامية إلى تهيئة المناخ القيمي، والعمل على تعزيز الهوية الإسلامية ودعم النواحي السلوكية والتثقيفية، مشيرا إلى أن الإصدار يحمل على كاهله سلسلة من التوجيهات والإرشادات التي تحث أبناءنا الصغار على الالتزام بآداب الإسلام وبعض القيم والسلوكيات الحياتية الجميلة مثل «البسملة» وذلك بعدة لهجات وطريقة مشوقة وجذابة، لافتا إلى أن الكليب يتمتع بإخراج فني رائع، وبعذوبة ورقي في الكلمات قلما تتوفران في كثير من الأعمال الفنية الأخرى، معربا عن شكره لفريق العمل: طلال العنزي (إخراج)، منصور الواوان (شاعر وكاتب)، حمد المانع (ألحان)، عادل عطا الله (إشراف فني)، وسلمان الخليفان (تنسيق عام).