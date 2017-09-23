أسامة أبو السعود

في موازاة تهديد النائب محمد هايف المطيري باستجواب رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بإزالة مساجد الشينكو، كشفت مصادر خاصة لـ «الأنباء» ان لجنة إزالة المساجد التابعة لمجلس الوزراء أمهلت أسبوعا لإزالة مسجد الصليبية المؤقت، ولكن بعد تهديدات النائب هايف ستضطر اللجنة الى التمهل في تنفيذ القرار.

ونفت المصادر ان يكون لوزارة الأوقاف أي علاقة من قريب او بعيد بهذه المساجد لأنها غير مرخصة أصلا ولا تخضع لسلطة الوزارة.

وكشفت المصادر عن مشكلة رئيسية تواجه عملية الإزالة وهي عدم موافقة وزارة المالية على رصد أي مبالغ جديدة لبناء مساجد حضارية تليق بالكويت في مواقع تلك الشبرات.

وأوضحت ان وزارة المالية أكدت أنها لن تصرف أي ميزانية دون وجود قانون لصرف تلك الأموال لبناء المساجد أو وجود طلب رسمي من مجلس الوزراء لاستثناء هذا الموضوع لسرعة حله.

وأشارت المصادر إلى أن خطأ لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة أنها بدأت بالمساجد غير المرخصة وهو ما يخلق حالة من الرفض لقراراتها التي ستطول المصانع والمزارع والجواخير وغيرها من المنشآت المخالفة والتي تستوجب تفعيل القانون بالفعل.