أسامة أبو السعود

أعلن وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العــزب أنه سيفتح تحقيقا غدا الأحد في قضية مغادرة وافد أردني موظف بهيئة مكافحة الفساد وهروبه الى ألمانيا وطلب اللجوء السياسي دون أي إخطار له كوزير مشرف على الجهاز.

وقال وزير العدل في تصريحات لـ «الأنباء»: ان القضـــيــة لاتــزال مجرد معلومات تصله عبــر وسـائـــل التواصل الاجتماعي ولم يخطر بها بشكل رسمي من مسؤولي الجهاز، وهو ما يثير الريبة في الأمر على الرغم من مرور شهر على مغادرة الوافد العربي. ولفت الى ان القضية لا تتعلق باللجوء السياسي، فهذا قرار يخصه، ولكن فيما لديه من معلومات وأسرار عن جهاز حساس.

وشدد الوزير د.العزب علـى أنه لا يرغب في التدخل فــي عمل جهاز مكافحة الفساد ضمانا لحيدة ونزاهة الجهاز وحساسية عمله وإعطائه الفرصة للإنجاز.