ارتفع سعر برميل النفط 19 سنتا في تداولات أمس الجمعة ليبلغ 53.50 دولار أمريكي مقابل53.31 دولار للبرميل في تداولات الخميس الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس عقب انتهاء اجتماع منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) مع المنتجين المستقلين في فيينا بشأن تمديد اتفاق خفض الإنتاج الذي أسفر عن الانتظار حتى شهر يناير المقبل لتحديد وضع السوق.

وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 43 سنتا ليصل عند التسوية إلى مستوى 86ر56 دولار كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا ليصل إلى مستوى 66ر50 دولار للبرميل.