اسامة ابو السعود

أكد مدير إدارة الإعلام والناطق الرسمي في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد القراوي إن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في قطاع المساجد ومنذ نشر فيديو مسجد عيسى العجيل بمنطقة خيطان تفاعلت مع مضمون الفيديو الذي تم نشره الاسبوع الماضي على مواقع التواصل فقامت الوزارة بتنظيف محيط المسجد وإزالة جميع المخلفات بشكل كامل .

وقال القراوي في تصريح صحفي ان مسجد عيسى العجيل يقع في منطقة شبه معزولة بعد تثمينها وإزالة المساكن المحيطه في المسجد وبناء عليه لايوجد مصلين في هذا المسجد .

واضاف القراوي ان وزارة الاوقاف حريصة على حماية مساجدها في جميع المحافظات ومتابعة شؤونها والمحافظة على نظافتها