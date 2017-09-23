عادل الشنان

اكد رئيس جمعية اصدقاء النخلة الدكتور عادل حسن دشتي مشاركته في إجتماع برنامج الامم المتحدة البيئي والذي سيبدأ في العاصمة الأردنية عمان يوم الاثنين المقبل ولمدة يومين مع عدد من المجموعات الرئيسية واصحاب المصلحة في البيئة لدول غرب آسيا بهدف عقد اجتماع تشاوري لمناقشة العديد من القضايا البيئية ذات الاهتمام المشترك.

وقال دشتي ان دعوة برنامج الأمم المتحدة البيئي لمشاركة جمعية أصدقاء النخلة في هذا الملتقى البيئي الهام هي فرصة لإيصال صوت ورسالة جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني الكويتية المهتمة والمتخصصة في البيئة لأعلى محفل دولي بيئي حيث أن هناك العديد من الجهود البيئية الرائعة التي يقوم بها الناشطون البيئيون الكويتيون جنبا الى جنب مؤسسات المجتمع المدني للمحافظة على البيئة في دولة الكويت وسنسعى الى تسليط الأضواء عليها في هذا الإجتماع .

وأضاف دشتي

ان جدول أعمال الإجتماع سيشمل أيضا على إستعراض عدد من التقارير البيئية الخاصة بالمنطقة العربية ودور المنظمات الأهلية وغير الحكومية في التحديات البيئية التي تواجهها المنطقة وستكون هناك مداخلات لوفد جمعية أصدقاء النخلة في هذا المحفل الدولي لعرض مرئيات الجمعية فيما يتعلق بالوضع البيئي في دولة الكويت مع عرض تجربة جمعية اصدقاء النخلة وفعالياتها وما قدمته على المستوى البيئي خلال السنتين الماضيتين ليطرح امام المهتمين من دول غرب آسيا.

وأكد دشتي على ضرورة الإستفادة من خبرات وتجارب مختلف الدول المشاركة في برنامج الأمم المتحدة البيئي ومحاولة نقل البرامج والتجارب البيئية المفيدة للكويت ومؤكدا في الوقت نفسه على الدور الريادي لدولة الكويت في مجال البيئة حيث أن اول اتفاقية للتعاون والعمل على حماية البيئة البحرية من التلوث في المنطقة اقرت في دولة الكويت بتاريخ 1978/4/24.

وختم دشتي تصريحه بالإعلان عن إنتهاء جمعية أصدقاء النخلة من وضع خطة العمل لعام 2018 والتي ستشمل على العديد من الفعاليات والأنشطة البيئية المتميزة والتي سيتم الإعلان عنها تباعا.

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