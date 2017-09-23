توفير الديزل المدعوم والبذور والأسمدة وجميع مستلزمات المزارع بأسعار مخفضة



كشف عضو مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين ورئيس لجنة العلاقات العامة والاعلام حسين بن صامل عن مخاطبة الاتحاد لوزارة الصحة لتحديد مواقع تابعة لادارة فحص العمالة في مزارع العبدلي والوفرة، أو المناطق المحيطة بهما، معلناً عن استعداد الإتحاد لتوفير جميع المستلزمات والتجهيزات الطبية على نفقة الاتحاد في حال موافقة الوزارة.

وأضاف بن صامل في تصريح صحفي أن جهود الاتحاد متواصلة لتذليل العقبات امام المزارع الكويتي، وما يعترض عملية انتاجه، مشيرا الى ان الهدف من مخاطبة «الصحة» تسهيل اجراءات فحص العمالة عند تجديد الاقامة، وعدم تكبيد الكفيل ومكفوله عناء الذهاب الى ادارات الفحص البعيدة جداً عن المزارع، كالواقعة في الفحيحيل والجهراء والصباح الصحية.

وأشار الى أن منه شأن مثل هذه المراكز قرب المزارع والعمالة، تسريع وتيرة انجاز الاقامة او تجديدها من دون حدوث عرقلة في اداء المزارع بصورة عامة، مما يخدم شريحة العمالة ويوفر الجهد والعناء على كفلائهم.

ونوه بن صامل بلجان العمل في الاتحاد التي تسعى بالتعاون والتنسيق مع بعض الجهات الحكومية، لتحقيق كل ما يخدم المزارع وبأسرع وقت، موضحا ان المزارع الكويتي يعمل بجهد وكفاءة رغم الظروف المناخية السيئة احيانا، مؤكداً عدم ادخار الاتحاد اي جهد في سبيل خدمة المزارع والمشاريع النباتية والزراعية بصورة عامة.

وشدد على أن الاتحاد يعمل على توفير الدعم المتنوع الذي يسهم في نمو القطاع الزراعي، مبيناً أنه تمكن مؤخرا من توفير الديزل المدعوم والبذور والأسمدة وجميع مستلزمات المزارع بأسعار مخفضة، مضيفاً أن الاسعار أقل بكثير مما تُتداول في بعض الأسواق ذات العلاقة بالمنتجات الزراعية.



صورة : حسين بن صامل