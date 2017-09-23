أكدت جمعية المعلمين الكويتية اليوم سعيها الدؤوب وتكثيف تواصلها مع المنظمات والنقابات الاعضاء في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) لدعم مرشح دولة الكويت لمنصب المدير العام للمنظمة.

وقال رئيس الجمعية مطيع العجمي في تصريح صحافي ان (المعلمين) تدعم وبقوة ترشيح الوكيل المساعد للمناهج والبحوث التربوية بوزارة التربية د.سعود الحربي لهذا المنصب.

وأضاف العجمي ان المرشح الحربي يعد من الكوادر القيادية المتميزة القادرة على شغل مثل هذا المنصب كونه يملك الامكانات والخبرات التربوية والقيادية المناسبة معربا عن امله في نجاح فعاليات اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة والدورة غير العادية للمؤتمر العام للمنظمة المقرر عقدهما في الكويت في 26 و28 سبتمبر الجاري.

وتعد (ألكسو) التي انشئت في يوليو 1970 بموجب المادة الثالثة من ميثاق الوحدة الثقافية العربية منظمة متخصصة تعمل في نطاق جامعة الدول العربية تعنى بالنهوض بالثقافة العربية عبر تطوير مجالات التربية والثقافة والعلوم على المستويين الاقليمي والقومي.

وسيعقد المجلس التنفيذي للمنظمة الثلاثاء المقبل دورة خاصة تمهيدا لاعمال المؤتمر العام الذي سيعقد دورته غير العادية الخميس المقبل لاختيار وتعيين المدير العام الجديد للمنظمة