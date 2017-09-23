تضاربت الانباء اليوم حول تأجيل الاستفتاء المقرر اجراؤه يوم الاثنين المقبل في اقليم كردستان العراق بشأن الانفصال عن بغداد.

ونقلت الفضائية العراقية الرسمية عن القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني بافيل طالباني القول ان الحزبين الرئيسيين في الاقليم وافقا على تأجيل الاستفتاء وقبول مقترح دولي لإرجاء التصويت إلا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة رئيس الإقليم مسعود بارزاني نفى ذلك لاحقا مؤكدا أن الاستفتاء سيجري بموعده.

وقال طالباني ان حزبه والحزب الديمقراطي الكردستاني قررا قبول المقترح الدولي وتأجيل الاستفتاء. إلا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني نفى تصريحات طالباني واصفا إياها بأنها "لا أساس لها من الصحة" فيما شدد على أن الاستفتاء سيجرى في موعده المقرر الاثنين المقبل.

كما نفى المجلس الأعلى لاستفتاء إقليم كردستان العراق تأجيل التصويت قائلا في بيان إن "هذا الخبر لا أساس له من الصحة وبعيد عن الحقيقة.. الاستفتاء سيجرى في موعده المحدد".

وكان رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني أكد في وقت سابق أنه تسلم مشروعا مقترحا من ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا والأمم المتحدة كبديل للاستفتاء لكنه قال "حتى هذه اللحظة لم يقدم البديل الذي أردنا أن يحل محل الاستفتاء" وأن البدائل لا ترتقي الى الطموحات.

ويتزامن ذلك مع زيارة يقوم بها وفد من كردستان العراق الى العاصمة بغداد اليوم لإجراء مباحثات مع المسؤولين العراقيين قبيل اجراء استفتاء في إقليم كردستان العراق للانفصال عن بغداد.

وذكر مصدر حكومي مطلع لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان وفد المجلس الأعلى للاستفتاء بكردستان العراق التقى حال وصوله إلى بغداد الرئيس العراقي فؤاد معصوم فيما سيجري لقاءات اخرى مع قيادات عراقية في وقت لاحق.

ويحمل الوفد الذي يرأسه نائب رئيس الوزراء السابق القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني روز شاويس ملفات عدة على رأسها استفتاء إقليم كردستان العراق ويضم ممثلين عن الأحزاب الكردية المشاركة في حكومة الإقليم.